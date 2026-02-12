Le ultime commoventi immagini di James Van Der Beek prima della morte: due foto condivise dalle amiche più care

L’attore protagonista di “Dawson’s Creek” si è spento ieri, 11 febbraio, a soli 48 anni

Lascia la moglie Kimberly e ben sei figli dopo aver combattuto contro un cancro

Due delle sue amiche più care hanno voluto ricordarlo condividendo foto con lui negli ultimi giorni

James Van Der Beek è stato circondato dall’affetto dei suoi cari negli ultimi giorni di vita. La moglie Kimberly ha annunciato la morte del protagonista di “Dawson’s Creek” l’11 febbraio all’età di 48 anni. Ha scritto su Instagram che “ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità”. L’attore aveva rivelato nel 2024 di aver ricevuto l’anno precedente una diagnosi di cancro al colon-retto al terzo stadio.

Dopo la diffusione della notizia, amici, fan e persone molto vicine a James hanno raccontato di aver trascorso del tempo con lui poco prima della sua scomparsa. Tra questi anche Stacy Keibler, che ha condiviso sui social una fotografia scattata negli ultimi giorni: James è seduto su una sedia a rotelle mentre osserva il tramonto.

La foto condivisa da Stacy Keibler: James Van Der Beek osserva il tramonto su una sedia a rotelle poche sere prima della sua scomparsa

“Trascorrere questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio. Non sono mai stata così immersa nel presente in tutta la mia vita”, ha scritto Keibler, 46 anni, in un lungo messaggio. “Quando sai che il tempo è sacro, non sprechi nemmeno un respiro. Non corri. Non scorri il telefono. Non ti preoccupi del domani. Ti siedi. Ascolti. Ti tieni per mano. Guardi il cielo cambiare colore e lasci che cambi anche te”.

“In questi giorni mi hai insegnato più tu sull’essere presente di quanto qualsiasi libro avrebbe potuto fare. Mi hai mostrato cosa significa fidarsi del piano di Dio, anche quando ti spezza il cuore. Soprattutto quando ti spezza il cuore”, ha continuato.

Keibler ha raccontato che “l’altra sera” lei e James “hanno guardato il tramonto insieme, mentre lui condivideva la sua saggezza, le sue speranze e le promesse che si sono fatti”.

“Abbiamo parlato di quanto questo mondo possa sembrare sottosopra… e di come forse il cielo abbia bisogno ora del tuo spirito per aiutarci a ritrovare equilibrio quaggiù. E proprio mentre il sole scompariva, una stella cadente ha attraversato il cielo… come a ricordarci che nulla di tutto questo è casuale”, ha proseguito.

L’ex wrestler ha definito l’attore “un dono”, “un marito straordinario” e “un padre eccezionale” per i sei figli avuti con Kimberly. “È stato un onore stare accanto alla tua famiglia in questi momenti sacri”, ha scritto.

“Hai fatto a questo mondo così tanti doni. La tua presenza è stata una luce brillante nella mia vita e in quella di tanti altri. E anche se il tuo corpo non è più qui, so che il tuo spirito sta compiendo grandi cose. Lo sento già. Abbiamo perso una persona speciale qui sulla terra… ma il cielo ha accolto qualcosa di straordinario”, ha concluso.

Lo scatto condiviso dall'amica Erin Fetherston: James è a letto, lei gli tiene la mano e si sorridono

Anche un’altra amica di Van Der Beek, la stilista Erin Fetherston, ha confermato di aver trascorso del tempo con lui nei suoi ultimi giorni. In un post su Instagram ha condiviso diverse immagini, tra cui una che lo ritrae a letto mentre lei gli tiene la mano.

“Che onore è stato avere un posto al tuo tavolo e poterti chiamare migliore amico”, ha scritto Fetherston. “Il vuoto che lasci non potrà mai essere colmato, ma faremo del nostro meglio per avvolgere la tua meravigliosa famiglia di amore e per continuare a ballare in tuo onore. Perché tu hai sempre saputo quanto fosse importante la gioia. Ti vogliamo bene. Per sempre”.