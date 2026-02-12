''Fondi esauriti, potrebbero perdere la casa'': la vedova e i sei figli di James Van Der Beek in difficoltà economica dopo la morte dell’attore

Dopo la scomparsa di James Van Der Beek, la sua famiglia affronterebbe un futuro incerto

Alcuni amici hanno creato una campagna di raccolta fondi a causa delle difficoltà economiche che stanno vivendo

“I costi delle cure mediche di James e della lunga battaglia contro il cancro hanno esaurito le risorse della famiglia”, si legge

La vedova di James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek, e i loro sei figli si trovano ad affrontare un futuro incerto dopo la morte dell’attore. Le cure mediche avrebbero esaurito praticamente tutti i risparmi della famiglia.

Secondo una campagna GoFundMe (piattaforma online per raccogliere donazioni di beneficenza) creata dagli amici di Kimberly, la famiglia è rimasta senza fondi e sta lottando per poter rimanere nella propria abitazione dopo la scomparsa di Van Der Beek, avvenuta mercoledì 11 febbraio all’età di soli 48 anni.

James Van Der Beek, morto ieri a 48 anni, insieme alla moglie Kimberly, 44, e ai loro sei figli: Olivia, 15 anni, Annabel, 12, Emilia, 9 anni e mezzo, e Gwendolyn, 7, e i due maschi Joshua, 13, e Jeremiah, 4

“A seguito di questa perdita, Kimberly e i bambini si trovano di fronte a un futuro incerto. I costi delle cure mediche di James e della lunga battaglia contro il cancro hanno esaurito le risorse della famiglia”, si legge nella descrizione della campagna. “Stanno lavorando duramente per rimanere nella loro casa e per garantire che i bambini possano continuare la loro istruzione e mantenere una certa stabilità in questo momento incredibilmente difficile. Il sostegno di amici, parenti e della comunità sarà fondamentale mentre affrontano la strada davanti a loro”.

I fondi raccolti serviranno a coprire le spese essenziali della vita quotidiana, le bollette e a sostenere l’educazione dei bambini. “Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a ritrovare speranza e sicurezza mentre ricostruiscono la loro vita”, continua il post.

James Van Der Beek lascia sei figli: le quattro femmine Olivia, 15 anni, Annabel, 12, Emilia, 9 anni e mezzo, e Gwendolyn, 7, e i due maschi Joshua, 13, e Jeremiah, 4. L’attore è morto mercoledì 11 febbraio a causa di complicazioni legate a un cancro al colon-retto in stadio 3.

La vedova e i figli di James stanno affrontando una situazione economica precaria oltre al grandissimo dolore per la morte di un marito e padre eccezionale

La moglie ha annunciato la notizia su Instagram: “Il nostro amato James David Van Der Beek ci ha lasciato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. Ci sarà tempo per condividere i suoi desideri, il suo amore per l’umanità e il valore sacro del tempo. Per ora chiediamo privacy e tranquillità mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.

L’attore aveva ricevuto la diagnosi per la prima volta nell’agosto 2023 e l’aveva resa nota oltre un anno dopo, nel novembre 2024. “Ho un cancro al colon-retto”, aveva rivelato all’epoca. “Ho affrontato privatamente questa diagnosi e sto facendo tutto il possibile per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia”. “C’è motivo di ottimismo e mi sento bene”, aveva aggiunto.