Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono già pronti per il secondo figlio: ''Va messo in cantiere in tempi rapidi perché...''

La piccola Clara Isabel è nata lo scorso ottobre e la coppia pensa già a riprovarci

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti ad allargare la famiglia. La loro primogenita, Clara Isabel, è nata il 15 ottobre del 2025, ma la coppia non vuole che resti figlia unica. Ecco allora perché non aspetteranno molto tempo.

Al settimanale Nuovo tv, Ignazio e Cecilia, insieme dal 2017, hanno rivelato l’intenzione di cercare di dare quanto prima un fratellino o una sorellina alla piccola Clara: “Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi”, ha affermato Moser. “Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza”, ha confermato Cecilia.

La coppia ha avuto difficoltà nella ricerca del concepimento e ha dichiarato di essersi affidata ai medici per ottenere la prima gravidanza: ''Dopo cinque anni di tentativi di concepimento naturale abbiamo affrontato un percorso di procreazione medicalmente assistita, ovvero la fecondazione in vitro. Abbiamo voluto provare per troppo tempo in modo naturale, mentre la scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze'' hanno spiegato.