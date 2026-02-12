Barbara D'Urso e la sua 'particolare' collezione: ecco di cosa ama circondarsi

- La conduttrice 68enne mostra la sua particolare collezione di Moka
- La D'Urso, celebre per il suo 'caffeuccio', adora le macchine per caffè
Barbara D'Urso sui social si confida spesso con i suoi followers. La conduttrice 68enne su Intagram ha svelato la sua passione per le moka. Celebre per il sui 'caffeuccio' la D'Urso ha confessato di preferire il caffè preparato con la moka napoletana.
Ecco allora le sue numerose macchine per il caffè della conduttrice. Dalla classica a quella con i cuoricini, ma non solo. Nella dispensa di Barbara c'è anche il modello firmato da Dolce & Gabbana che costa quasi 100 euro. ''E' solo una parte della mia collezione'' spiega la padrona di casa, lasciando intendere che presto mostrerà altri pezzi.
La conduttrice, reduce dalla partecipazione a Ballando con le stelle, ha confessato più volte di essere pronta a tornare in tv.