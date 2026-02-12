Aurora Ramazzotti sceglie un look particolare per cantare con il padre alla prima data del tour mondiale di Eros Ramazzotti: guarda

La 29enne ha scelto un look insolito per salire sul palco a Mantova

A suo agio davanti al pubblico ha cantato insieme al papà Eros

Grande emozione per Eros Ramazzotti che ha dato il via al suo nuovo tour, diventando protagonista della tappa zero a Mantova. Sul palco con il cantante romano anche la figlia Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti a Mantova al concerto di Eros Ramazzotti

Eros ha intonato tutti i suoi più grandi successi e durante lo show, inoltre, è stato raggiunto da un ospite speciale, la figlia Aurora Ramazzotti che ha duettato con lui sulle note di Un angelo non è. I due hanno cantato tenendosi per mano emozionando il pubblico. Per l'occasione la 29enne si è vestita seguendo uno dei trend del momento: il "granny style". Eccola con un look che strizza l'occhio all'armadio della nonna, ma reinterpretato in chiave contemporanea.

Aurora sul palco con papà Eros

Un duetto emozionante

Eccola con il gilet di lana blu, camicia bianca e una gonna ampia e larga. Trucco puntato sugli occhi e occhiali da vista oversize con la montatura tonda e metallica.