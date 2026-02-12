Aurora Ramazzotti sceglie un look particolare per cantare con il padre alla prima data del tour mondiale di Eros Ramazzotti: guarda

- La 29enne ha scelto un look insolito per salire sul palco a Mantova
- A suo agio davanti al pubblico ha cantato insieme al papà Eros
Grande emozione per Eros Ramazzotti che ha dato il via al suo nuovo tour, diventando protagonista della tappa zero a Mantova. Sul palco con il cantante romano anche la figlia Aurora Ramazzotti.
Eros ha intonato tutti i suoi più grandi successi e durante lo show, inoltre, è stato raggiunto da un ospite speciale, la figlia Aurora Ramazzotti che ha duettato con lui sulle note di Un angelo non è. I due hanno cantato tenendosi per mano emozionando il pubblico. Per l'occasione la 29enne si è vestita seguendo uno dei trend del momento: il "granny style". Eccola con un look che strizza l'occhio all'armadio della nonna, ma reinterpretato in chiave contemporanea.
Eccola con il gilet di lana blu, camicia bianca e una gonna ampia e larga. Trucco puntato sugli occhi e occhiali da vista oversize con la montatura tonda e metallica.