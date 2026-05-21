L’italo-ucraino 25enne finisce in manette, per lui anche una denuncia a piede libero per minacce a pubblico ufficiale

Negli ultimi mesi Artem aveva già fatto parlare di sé per alcuni momenti personali molto delicati

Dalla popolarità travolgente di Mare Fuori alle manette nella notte milanese. Artem Tkachuk, il 25enne italo-ucraino diventato famosissimo grazie al personaggio di Pino ‘o Pazzo nella serie cult della Rai, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una notte di caos e devastazione nell’hinterland di Milano.

Artem Tkachuk protagonista di una notte di follia a Milano: arrestato il volto di Pino ‘o Pazzo di Mare Fuori

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3 del mattino in via Molino Prepositurale, a Rho. Secondo quanto ricostruito, alcuni residenti avrebbero segnalato rumori fortissimi e atti vandalici in strada, facendo intervenire immediatamente le Volanti del Commissariato locale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena surreale: quattro automobili parcheggiate completamente danneggiate, con carrozzerie ammaccate e specchietti retrovisori divelti a calci e pugni.

Con Artem c’erano anche altri tre ragazzi, di 18, 22 e 26 anni. Ma sarebbe stato proprio l’attore a perdere completamente il controllo alla vista delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, Tkachuk avrebbe iniziato a insultare pesantemente gli agenti, arrivando persino a minacciarli di morte durante le fasi del fermo. Un atteggiamento che avrebbe aggravato ulteriormente la sua posizione. Per il gruppo è così scattato l’arresto con l’accusa di danneggiamento aggravato in concorso. Per Artem si aggiunge inoltre una denuncia a piede libero per minacce a pubblico ufficiale.

L'attore poco prima di finire in manette ha condiviso un'immagine della cena con alcuni amici su Instagram

La notizia ha immediatamente fatto esplodere il clamore online, soprattutto tra i fan di Mare Fuori, rimasti scioccati nel vedere coinvolto uno dei personaggi più amati della serie in una vicenda tanto pesante. Negli ultimi mesi, peraltro, Artem aveva già fatto parlare di sé per alcuni momenti personali molto delicati. Solo poco tempo fa aveva raccontato apertamente sui social il suo profondo disagio emotivo, spiegando di essere stato ricoverato in ospedale e sottoposto a TSO per quasi due settimane. “Non provo più niente in questa vita”, aveva scritto in uno sfogo che aveva fortemente preoccupato i follower.

Parole che oggi, inevitabilmente, tornano a far discutere. Sui social il dibattito è accesissimo: c’è chi condanna senza appello quanto accaduto e chi invece invita a non sottovalutare il difficile momento personale attraversato dal giovane attore. Per ora, né Artem né la produzione della serie hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.