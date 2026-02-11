E’ morto a soli 48 anni il protagonista di 'Dawson’s Creek' James Van Der Beek: l’annuncio

- L’attore americano si è spento oggi, 11 febbraio 2026
- L’annuncio è arrivato in serata, ora italiana, via social
- “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità”, spiega la nota
- Nell’agosto del 2023 gli era stato diagnosticato un cancro colorettale al terzo stadio
E’ morto a 48 anni James Van Der Beek.
L’attore, noto in Italia per aver interpretato il ruolo di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, si è spento oggi, 11 febbraio 2026. Nell’agosto 2023 gli era stato diagnosticato un cancro colorettale al terzo stadio.
L’annuncio è arrivato attraverso il suo stesso profilo Instagram in serata (ora italiana).
Nel post si legge: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina”.
“Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità”, continua il testo.
“C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quel momento verrà. Per ora chiediamo rispetto e riservatezza mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”, conclude la nota.
James lascia la moglie Kimberly Brook, sposata nel 2010, e ben sei figli, quattro femmine e due maschi.