E’ morto a soli 48 anni il protagonista di 'Dawson’s Creek' James Van Der Beek: l’annuncio

L’attore americano si è spento oggi, 11 febbraio 2026

L’annuncio è arrivato in serata, ora italiana, via social

“Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità”, spiega la nota

Nell’agosto del 2023 gli era stato diagnosticato un cancro colorettale al terzo stadio

E’ morto a 48 anni James Van Der Beek.

L’attore, noto in Italia per aver interpretato il ruolo di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, si è spento oggi, 11 febbraio 2026. Nell’agosto 2023 gli era stato diagnosticato un cancro colorettale al terzo stadio.

L’annuncio è arrivato attraverso il suo stesso profilo Instagram in serata (ora italiana).

E' morto oggi, 11 febbraio, a soli 48 anni James Van Der Beek noto soprattutto per essere stato il protagonista della seria tv "Dawson's Creek"

Nel post si legge: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina”.

“Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità”, continua il testo.

“C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quel momento verrà. Per ora chiediamo rispetto e riservatezza mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”, conclude la nota.

James lascia la moglie Kimberly Brook, sposata nel 2010, e ben sei figli, quattro femmine e due maschi.