Il Principe Harry e la figlia Lilibet hanno gli stessi capelli rossi: la tenera foto condivisa da Meghan

Il reale 41enne è famoso per la sua chioma rossa: l’ha ereditata anche la figlia

Nel giorno di San Valentino è stata la moglie Meghan Markle a condividere una tenera foto di papà con la piccola

Meghan Markle ha celebrato il giorno di San Valentino mostrando con dolcezza quanto suo marito e sua figlia si somiglino, condividendo una tenera foto di famiglia.

Sabato 14 febbraio, la Duchessa del Sussex, 44 anni, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui il principe Harry, 41 anni, tiene in braccio la loro figlia di 4 anni, la principessa Lilibet, vestita con un tutù rosa.

Il Principe Harry, 41 anni, tiene in braccio la figlia Lilibet, 4

Nella foto, scattata all’aperto, spicca la somiglianza tra i capelli rossi del padre e quelli della bambina. Lilibet, che è la pronipote della defunta Regina Elisabetta (a cui deve il suo nome: Elisabetta II veniva infatti chiamata Lilibet da bambina) tiene in mano un mazzo di palloncini rossi, a simboleggiare la festa dell’amore.

“Questi due + Archie = i miei San Valentino per sempre”, ha scritto Meghan nella didascalia, riferendosi all’altro suo figlio, il primogenito Archie, che ha 6 anni.

Il giorno prima, venerdì 13 febbraio, Meghan e Harry erano stati invece avvistati a cena insieme in un ristorante a Beverly Hills, in California (dove vivono), per un’uscita pre-San Valentino.

I due si sono conosciuti nell’estate del 2016 tramite un’amica comune e hanno iniziato subito a frequentarsi.

Lilibet sembra aver ripreso gli stessi capelli rossi del papà

La coppia ha annunciato il fidanzamento a novembre 2017. Harry ha chiesto la mano a Meghan con un anello contenente due diamanti provenienti dalla collezione personale della sua defunta madre, la principessa Diana. Si sono poi sposati a maggio 2018 con una cerimonia nella Cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor.

Il 6 maggio 2019 è nato a Londra il principe Archie, poco prima del primo anniversario di matrimonio. Meno di un anno dopo la coppia ha però annunciato di aver deciso di fare un passo indietro rinunciando ad essere membri attivi della Royal Family. Da allora i rapporti con il resto della famiglia (e sembra in particolare con Re Carlo) non sono mai più stati gli stessi.

Harry e Meg si sono poi stabiliti in California, lo stato natale di lei. La principessa Lilibet è nata nel giugno 2021.