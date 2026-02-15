''Sono innamorato'': Saul Nanni celebra in tv la storia d’amore con la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, e parla dei famosi genitori di lei

- L’attore 27enne è insieme alla collega 21enne da circa due anni e mezzo
- A “Verissimo” ha lodato il loro amore: sono felici insieme
- Poi ha parlato anche degli “incredibili” e famosissimi genitori di Deva
Saul Nanni ha parlato in tv della sua storia d’amore con Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.
L’attore bolognese ha spiegato di essere davvero innamorato e felice con la 21enne italo-francese.
I due ormai sono insieme da circa due anni e mezzo. E il 27enne ha anche conosciuto i genitori della fidanzata.
“Sono innamorato, sì. E’ un periodo molto bello”, ha spiegato ospite di Verissimo in un’intervista andata in onda nel weekend. “Quasi due anni e mezzo oramai, sì, tutto procede”.
I due seppur giovanissimi hanno carriere che li portano ad avere una quantità importante di impegni (Deva è una modella e attrice). Ma trovano il modo per stare insieme: “Sono due vite che in qualche modo si ascoltano, ci rincorriamo un po' di qua, un po' di là, però tutto procede, siamo contenti, siamo felici”.
Per Saul quella con Deva è la prima storia d'amore così bella: “Sì, così importante sì, sì, assolutamente”.
Nanni ha poi parlato anche dei famosi genitori di Deva - che ha ovviamente conosciuto - e li ha definiti “incredibili”. “Sono dei personaggi incredibili che hanno tantissimo da raccontare, è sempre un piacere ascoltare qualsiasi cosa mi vogliono dire, ma la morale della favola è che alla fine sono la sua mamma e il suo papà, no? Quindi le dinamiche sono proprio quelle”, ha detto.
Saul e Deva si sono incontrati la prima volta nel 2023 sul set della serie tv Netflix “Il Gattopardo” e lì si sono innamorati.