''In famiglia mi hanno detto: usa uno pseudonimo'': Alice De André, nipote di Fabrizio, racconta in tv le difficoltà del suo cognome

La ragazza, 26 anni, a ‘Le Iene’ ha parlato delle aspettative che la gente ha su di lei

Lavora nello spettacolo, ma non come cantante, e questo crea un po’ di stupore

Qualcuno è arrivato addirittura a suggerirle di non usare il suo vero nome

Alice De André ha parlato in tv delle difficoltà di avere un cognome così celebre e legato al mondo della musica.

La ragazza, 26 anni, è figlia di Cristiano De André e Sabrina La Rosa. Quindi nipote del cantautore Fabrizio De André.

Per lei affrontare il mondo esterno non è sempre facile: quando le persone vengono a sapere della sua origine hanno delle aspettative. Lei però non canta. Lavora nel mondo dello spettacolo, visto che fa l’attrice, la conduttrice e la comica. Ma non ha seguito le orme del nonno e del padre.

“Mi chiamo Alice e nella vita faccio l'attrice, la conduttrice e la comica, spesso in modo involontario. E sono De Andrè”, ha esordito in un monologo andato in onda a “Le Iene”.

Alice insieme al papà Cristiano, 63 anni

“Quando dici De Andrè in Italia non stai solo dicendo un cognome, stai accendendo un cero votivo. Nipote di Fabrizio, figlia di Cristiano. Per molti l'ennesimo prodotto della linea De Andrè and Family. Solo che non canto”, ha aggiunto.

“Ma come? Non canti? No, non canto, non è una tradizione di famiglia, non siamo un salumificio”, ha sottolineato.

“Dire che sei una De Andrè e non canti è inconcepibile. È come scoprire che il figlio del fornaio è celiaco. Quando hai un cognome sacro, poi la gente ti guarda, come se fossi un trailer. Sì, ok, tutto bello, ma quando arriva suo nonno?”, ha proseguito.

Qualcuno vicino a lei è arrivato addirittura a suggerirle di non usare il suo vero nome in pubblico: “In famiglia mi hanno detto ‘usa uno pseudonimo’. Ci ho pensato, eh? Andrea di Alice. O Alice Andrede, tipo Rkomi”.

Lei però non vuole arrivare a fare un passo tanto drastico. “Poi però mi sono detta, perché rinunciare ad una cosa così bella, per paura? Sono De Andrè, ma prima di tutto sono Alice, e Alice può essere tante cose, ma per impararlo sono dovuta uscire da quella scatola in cui mi hanno voluta mettere, con dentro un mandolino, sigarette e vicoli di Genova”. “E adesso posso dire: sono Alice, piacere, e non canto De Andrè”, ha chiosato.

Oltre ad Alice, Cristiano De André ha avuto altri tre figli dalla precedente relazione con Carmen De Cespedes, ovvero Fabrizia e i gemelli Francesca e Filippo.