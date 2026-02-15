''Non riesco a capire cos’è successo'': Rossella Brescia commenta le parole dell’ex Luciano Cannito sulla fine della loro relazione

La ballerina, 54 anni, è stata ospite di Verissimo

Nel 2024 ha annunciato la fine della relazione, durata circa vent’anni, con il regista Luciano Cannito

A chiudere il rapporto non è stata Rossella e ora ha fatto sapere di non aver capito appieno le motivazioni date dall’ex proprio a Verissimo

Rossella Brescia non è riuscita a comprendere le motivazioni che hanno portato l’ex Luciano Cannito a chiudere la loro relazione (l’annuncio è arrivato nel 2024) dopo circa vent’anni d’amore.

La ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, è stata ospite di “Verissimo” e durante l’intervista andata in onda domenica 15 febbraio ha commentato le parole del regista e coreografo, che ha rotto il silenzio sulla fine della loro relazione proprio nel salotto tv di Canale5 (qui le sue dichiarazioni andate in onda invece sabato).

Le sono stati fatti ascoltare alcuni spezzoni dell’intervista che Cannito ha rilasciato al programma Mediaset, ma la 54enne pugliese è apparsa un po’ perplessa. Non ha afferrato esattamente la spiegazione fornita da Luciano, a cui comunque continua a volere molto bene.

Rossella Brescia, 54 anni, ha spiegato a Verissimo di non aver capito le motivazioni che hanno spinto il suo ex Luciano Cannito a chiudere la loro relazione dopo circa vent'anni d'amore

“Io non ho capito. Cioè non ho capito bene perché lui queste cose me le aveva forse anche dette, però non è una cosa che sono riuscita a capire”, ha fatto sapere.

“Non ho ben capito, so che gli amori si trasformano, ci mancherebbe, però diventano qualcos'altro, non è l'amore dei primi giorni e che rimane per sempre, diventa qualcos'altro, diventa anche forse meglio tante volte perché sai che c'è sempre una persona su cui contare e forse avrei preferito un po' di chiarezza in più”, ha poi proseguito.

“Lui parla di questa sincerità che... Forse sono stata io a non capire delle cose, non lo so. Forse sono tonta io”, ha continuato.

Rossella ha detto che avrebbe preferito un po' di chiarezza in più

Rossella oggi ha superato il dolore per l’addio ed è andata avanti. “Adesso sono andata avanti, ci mancherebbe. Come ho sempre detto e sono molto sincera, gli voglio veramente bene perché vent'anni non si cancellano così… Però non riesco a capire cos’è successo”.

Rossella è poi sembrata confusa sulla possibilità che c'entrino altre persone (Cannito sempre a Verissimo ha detto che “non c'entrano terze persone”). La ballerina ha affermato: “Quindi c'era un'altra persona? Non lo so”.

Ad ogni modo Rossella augura “tutto il bene” a Luciano. Oggi è un capitolo chiuso: “Sì, sì, assolutamente chiuso, ripeto, gli voglio bene, gliene vorrò sempre”.