Anche Michelle Hunziker vola alle Maldive a febbraio: sempre bellissima in bikini in spiaggia a 49 anni, foto

Anche Michelle Hunziker ha deciso di prendersi una pausa dall’inverno e volare al caldo.

La conduttrice 49enne è così sbarcata poche ore fa alle Maldive insieme alle figlie e ad un gruppo di amici.

Ha già condiviso sul social alcune immagini in cui appare, bellissima e in splendida forma come sempre, in bikini in spiaggia. Per lei il tempo sembra davvero essersi fermato.

Michelle Hunziker, 49 anni, bellissima in bikini alle Maldive

“C’è qualcosa riguardo quest’isola… è semplicemente magica”, ha scritto.

La bionda di origini svizzere si trova nello splendido resort di lusso “Diamonds Thudufushi” nell’Atollo di Ari, uno dei posti più affascinanti dell’Oceano Indiano.

Con lei sembrano esserci anche le due figlie più piccole, Sole e Celeste, di 12 e 10 anni, avute insieme all’ex marito Tomaso Trussardi. Ma anche la fidatissima make-up artist e grande amica Laura Barenghi.

Michelle, fuga invernale al caldo della Maldive

Poi la storica manager (non solo di Michelle, ma anche di altri volti noti tra cui Ilary Blasi) Graziella Lopedota. E Jack La Furia, rapper italiano ex membro di Club Dogo.

Il “gruppo vacanze” si è anche riunito per un autoscatto in piscina condiviso da Michelle su Instagram.

Anche in vacanza non dimentica i prodotti del suo brand Goovi

Il mese scorso Michelle - che ha anche fondato un brand dedicato a benessere e bellezza, “Goovi” - ha festeggiato l’ultimo compleanno da quarantenne con una grande festa a Roma.

E recentemente ha parlato di quanto sia importante per lei la gratitudine durante un’intervista con il settimanale “Elle”.

Il gruppo di amici in vacanza, tra cui Laura Barenghi, Graziella Lopedota e Jack La Furia

“Io vado a letto super grata, sono sempre felice e anche quando ci sono i momenti difficili, perché li abbiamo tutti, ma ho sempre tantissime cose per le quali essere estremamente grata. Per cui vado a letto e dico sempre prima un gran bel grazie. Finché c’è la salute delle mie figlie, di mio nipote e della mia famiglia, sento una grande stabilità e armonia nella mia vita privata”, ha fatto sapere.