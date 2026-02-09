E' morta Patrizia De Blanck, la Contessa si è spenta a 85 anni dopo una 'devastante malattia'

A dare l'annuncio è stata l'amatissima figlia Giada De Blanck

È morta a 85 anni Patrizia de Blanck: la celebre Contessa famosa per aver partecipato a diversi programmi tv si è spenta dopo una lunga malattia. A dare l'annuncio con un lungo post è stata la figlia Giada De Blanck.

''Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore'' ha scritto la 44enne. Un lungo messaggio in cui Giada racconta il dolore e la malattia che hanno contrassegnato gli ultimi mesi: ''Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo . Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto , dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci''.

La De Blanck era discendente da una famiglia nobiliare, e si presentava come Contessa de Blanck y Menocal. La sua fama era iniziata nel 2002, quando fu scelta come ospite fissa al programma Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti. Poi, durante la prima edizione del reality show L’isola dei famosi, nel 2003, commentò dallo studio la partecipazione di sua figlia Giada come concorrente. Nel 2008 partecipò anche lei come concorrente al reality show, e nel 2020 anche al Grande Fratello VIP. Fu opinionista anche dei programmi di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque e Domenica Live.