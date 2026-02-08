Paolo Bonolis in tv col figlio Davide che vorrebbe vederlo con una nuova compagna: ''Non vuole nessuno''. La replica del conduttore

Il presentatore televisivo è stato ospite di Verissimo col figlio Davide, 21 anni

I due sono molto legati, e hanno anche una certa somiglianza, a partire dagli occhi

Il ragazzo ha detto di essere fidanzato, poi aggiunto: “Dobbiamo trovarne una per lui”

Bonolis però sembra avere idee molto chiare sulla sua vita sentimentale dopo la separazione da Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis non sembra intenzionato a trovare una nuova compagna dopo la fine della relazione con Sonia Bruganelli.

Il famoso conduttore tv è stato ospite insieme al figlio Davide di “Verissimo”. Durante l’intervista andata in onda domenica 8 febbraio, è emerso che il volto tv non è particolarmente interessato a una nuova relazione sentimentale.

Nel 2023 lui e la Bruganelli hanno annunciato la fine del loro amore dopo oltre venti anni di matrimonio.

Paolo Bonolis, 64 anni, a Verissimo col figlio Davide, 21

Quando gli è stato chiesto se abbia corteggiatrici ha scherzato: “Ma è ovvio, come dare torto alle corteggiatrici?”. Ma sta bene da solo: “Io ho cinque figli, tre nipotini, c’ho gli amici, il lavoro, c’ho mia madre, ce ne ho di amore addosso, tantissimo”.

E’ poi entrato in studio il figlio Davide, 21 anni (con Sonia ha anche Silvia, 22, e Adele, 18), che ha una compagna: “Io sono fidanzato”. Il papà è un ottimo suocero: “Lui come suocero è molto bravo. Le vuole bene, la tratta benissimo, come una figlia, quindi perfetto”.

Paolo non sembra particolarmente attivo nella ricerca di una nuova compagna dopo la fine dell'amore con Sonia Bruganelli

Poi lo stesso Davide però fa sapere che gli piacerebbe vedere il padre insieme ad una compagna: “Dobbiamo trovarne una per lui. Ma lui non vuole nessuno. Molte volte gliel’ho detto, dice: ‘Non voglio nessuno, sto bene così’”.

Paolo replica scherzando: “Mo’ vado a Uomini e Donne. Sembro un animale in cattività. ‘Fatelo accoppiare’. Perché volete che mi accoppi?”.

Paolo e Davide sono molto in sintonia

Poi si fa più serio: “Non si deve trovare una compagna per diventare vecchi, bisogna trovare una compagna per rimanere bambini”.

Durante l’intervista padre e figlio hanno scherzato anche sulla loro somiglianza. Davide spiega di ritenere di somigliare al padre caratterialmente, “ma esteticamente un po’ meno”.

Paolo ha scherzato anche sulla sua somiglianza col figlio

Il presentatore aggiunge: “Ovvio lui ha preso anche dalla mamma, la mamma è bella. Lui ha preso un po’ dal papà, un po’ dalla mamma, il viso è buona parte dalla mamma”. Poi scherza: “Questa fisicità straordinaria (Davide ha un corpo molto in forma, ndr) evidentemente ha un’altra provenienza genetica”.