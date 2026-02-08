Melissa Satta festeggia 40 anni: compleanno insieme a tante altre ex veline, amici vip e il suo Carlo, foto

L’ex velina di “Striscia” è passata dagli “enta” agli “anta” e ha celebrato a Milano

Qui ha riunito molti amici, tra cui un nutrito gruppo di volti noti

C’erano altre tre ex veline e diversi personaggi televisivi, poi ovviamente il compagno Carlo Beretta

Melissa Satta ha festeggiato 40 anni a Milano con tanti amici, tra cui diversi volti noti.

L’ex velina, oggi seguitissima sui social, ha riunito un nutrito gruppo di persone in un ristorante meneghino nella serata di sabato 7 febbraio.

Melissa Satta festeggia 40 anni a Milano con tanti amici e col fidanzato Carlo Beretta, 28

Tra gli altri c’erano diverse altre ex veline di “Striscia la Notizia”: Thias Wiggers (con cui Melissa ha ballato sul bancone del tg satirico di Ricci dal 2005 al 2008), Giorgia Palmas ed Elena Barolo.

Melissa spegne le candeline sulla torta

Poi la migliore amica di sempre, l’ex gieffina Simona Salvemini, ma anche la modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli insieme al compagno olandese William Djoko.

Carlo dà un bacio sulla guancia di Melissa

E ancora: Renzo Rosso e Arianna Alessi, Edoardo Stoppa e Giuliana Moreira, Barbara Petrillo, Johnathan Kashanian.

Da sinistra: Juliana Moreira, Thais Wiggers, Melissa Satta, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Barbara Petrillo

Al fianco di Melissa, ovviamente, c’era il fidanzato Carlo Beretta, a cui è legata da circa due anni.

Renzo Rosso e Arianna Alessi con Carlo Beretta

Accanto al 28enne, Melly – come la chiamano le amiche – ha spento le candeline sulla torta.

Poi dopo la cena diversi ospiti si sono divertiti tra canti e balli, fino alle ore piccole.

Marica Pellegrinelli

Marica insieme al compagno e padre di sua figlia più piccola, William Djoko

Melissa per l’occasione ha scelto un elegante completo bianco con un gilet scollato e pantaloni a sigaretta. Ha celebrato il traguardo anagrafico appena qualche ora dopo il suo rientro dalle Maldive, dove ha passato una vacanza da sogno col suo Carlo.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira scherzano con l'amica Thais Wiggers

E proprio durante il volo di rientro in Italia ha deciso di rispondere alle domande di alcuni follower social. Tra i quesiti ricevuti, anche uno sulla differenza d’età con Beretta, circa undici anni.

Melissa non vede questo come un ostacolo: “Dettagli inutili che ai giorni d'oggi non hanno valore... bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale”, ha replicato. “I limiti li pongono solo le persone ignoranti”, ha poi sottolineato.