Elisabetta Gregoraci spegne le candeline con l’ex Briatore e l’ormai altissimo figlio Nathan: le immagini del compleanno a Monte Carlo

La showgirl ha compiuto 46 anni domenica 8 febbraio e festeggiato a Monaco

Sabato sera una cena con gli affetti più cari, tra cui l’ex marito e il figlio Nathan Falco

Poi a mezzanotte l’arrivo della torta e il rito davanti a una schiera di obiettivi

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i 46 anni con i suoi affetti più cari a Monte Carlo.

La showgirl, nata l’8 febbraio del 1980, ha spento le candeline allo scoccare della mezzanotte lo scorso sabato sera (il suo compleanno è stato infatti domenica) al ristorante Cipriani nel Principato di Monaco.

Qui sono arrivati tanti amici e ovviamente i familiari. Presente l’ex marito Flavio Briatore, loro figlio Nathan Falco. Ma anche la sorella di Eli, Marzia.

Elisabetta Gregoraci festeggia 46 anni con l'ex marito Flavio Briatore, 75 anni, e il figlio Nathan Falco, 15

Abito lungo elegante con dettagli in pizzo nero su sfondo chiaro, capelli raccolti di lato e una serie di gioielli, tra cui braccialetti e una collana, Eli è apparsa in splendida forma come sempre.

Alla fine dell’Elisabetta’s Party, ha soffiato su una torta di panna e spezzato una candelina, un gesto considerato portafortuna.

Elisabetta con l'ormai altissimo figlio Nathan

Tra le foto condivise da Eli sul social, ce n’è anche una insieme a Briatore e Nathan. I tre sono ancora una famiglia e passano molte occasioni insieme, soprattutto quelle importanti.

Nonostante il matrimonio si sia concluso nel 2017 (si erano sposati nel 2008), Elisabetta e Flavio sono rimasti molto legati.

Elisabetta con la sorella minore Marzia

Nell’immagine si vede quanto Nathan sia ormai altissimo, che compirà 16 anni il mese prossimo. Se non arriva a 2 metri, probabilmente poco ci manca, visto che svetta anche sul papà che è 1 metro e 88.

Recentemente Elisabetta rispondendo a un follower social ha spiegato che suo figlio è lontano dal cliché del “figlio di papà”.

Elisabetta spegne le candeline sulla torta a mezzanotte

Spezza una candelina: gesto portafortuna

Il look di Elisabetta per la serata

A questo utente che aveva scritto di ritenere che Nathan non avrebbe fatto molto nella vita, visto che era nato già “fortunato”, Eli aveva replicato: “Non penso affatto, chi conosce Nathan sa che è ben lontano dal cliché del ‘figlio di papà’: parla quattro lingue, ha una paghetta da gestire e cresce tra valori, disciplina e responsabilità”.