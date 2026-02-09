Elisabetta Gregoraci spegne le candeline con l’ex Briatore e l’ormai altissimo figlio Nathan: le immagini del compleanno a Monte Carlo

- La showgirl ha compiuto 46 anni domenica 8 febbraio e festeggiato a Monaco
- Sabato sera una cena con gli affetti più cari, tra cui l’ex marito e il figlio Nathan Falco
- Poi a mezzanotte l’arrivo della torta e il rito davanti a una schiera di obiettivi
Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i 46 anni con i suoi affetti più cari a Monte Carlo.
La showgirl, nata l’8 febbraio del 1980, ha spento le candeline allo scoccare della mezzanotte lo scorso sabato sera (il suo compleanno è stato infatti domenica) al ristorante Cipriani nel Principato di Monaco.
Qui sono arrivati tanti amici e ovviamente i familiari. Presente l’ex marito Flavio Briatore, loro figlio Nathan Falco. Ma anche la sorella di Eli, Marzia.
Abito lungo elegante con dettagli in pizzo nero su sfondo chiaro, capelli raccolti di lato e una serie di gioielli, tra cui braccialetti e una collana, Eli è apparsa in splendida forma come sempre.
Alla fine dell’Elisabetta’s Party, ha soffiato su una torta di panna e spezzato una candelina, un gesto considerato portafortuna.
Tra le foto condivise da Eli sul social, ce n’è anche una insieme a Briatore e Nathan. I tre sono ancora una famiglia e passano molte occasioni insieme, soprattutto quelle importanti.
Nonostante il matrimonio si sia concluso nel 2017 (si erano sposati nel 2008), Elisabetta e Flavio sono rimasti molto legati.
Nell’immagine si vede quanto Nathan sia ormai altissimo, che compirà 16 anni il mese prossimo. Se non arriva a 2 metri, probabilmente poco ci manca, visto che svetta anche sul papà che è 1 metro e 88.
Recentemente Elisabetta rispondendo a un follower social ha spiegato che suo figlio è lontano dal cliché del “figlio di papà”.
A questo utente che aveva scritto di ritenere che Nathan non avrebbe fatto molto nella vita, visto che era nato già “fortunato”, Eli aveva replicato: “Non penso affatto, chi conosce Nathan sa che è ben lontano dal cliché del ‘figlio di papà’: parla quattro lingue, ha una paghetta da gestire e cresce tra valori, disciplina e responsabilità”.