Alvaro Morata conferma la distanza con Alice Campello: ''Ci amiamo, ma non riusciamo a capirci"

- Il calciatore 33enne ha parlato alla tv spagnola
- La coppia dopo la prima crisi era tornata insieme
Alvaro Morata e Alice Campello sono sempre più lontani. La coppia dopo una prima crisi nel 2024 è di nuovo distante. A confermare la rottura è stato il calciatore del Como. ''Ci amiamo, ma non riusciamo a capirci" ha confessato.
Qualche giorno fa Alice Campello aveva dichiarato: "Sono tranquilla, Alvaro è un super papà". Ora il marito ha spiegato ad una tv spagnola, ospite del programma Fiesta: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo''. L'attaccante ha aggiunto: "Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi, non c'è alcuna amica speciale, nulla di simile".
La prima separazione tra Alvaro e Alice risale all'estate del 2024. I due hanno comunque provato a riavvicinarsi nel 2025, ma adesso sembra tutto finito.