Alvaro Morata conferma la distanza con Alice Campello: ''Ci amiamo, ma non riusciamo a capirci"

Il calciatore 33enne ha parlato alla tv spagnola

La coppia dopo la prima crisi era tornata insieme

Alvaro Morata e Alice Campello sono sempre più lontani. La coppia dopo una prima crisi nel 2024 è di nuovo distante. A confermare la rottura è stato il calciatore del Como. ''Ci amiamo, ma non riusciamo a capirci" ha confessato.

Matrimonio al capolinea per Alice Campello e Alvaro Morata

Qualche giorno fa Alice Campello aveva dichiarato: "Sono tranquilla, Alvaro è un super papà". Ora il marito ha spiegato ad una tv spagnola, ospite del programma Fiesta: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo''. L'attaccante ha aggiunto: "Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi, non c'è alcuna amica speciale, nulla di simile".

La coppia si era separata nel 2024

La prima separazione tra Alvaro e Alice risale all'estate del 2024. I due hanno comunque provato a riavvicinarsi nel 2025, ma adesso sembra tutto finito.