Clizia Incorvaia dopo gli attacchi ricevuti dalla moglie di Francesco Sarcina: ''Sono delle persone infelici, alla deriva e irrisolte''

La 45enne replica alle dure parole di Nayra Garibo

A Verissimo la moglie di Paolo Ciavarro è molto dura

Clizia Incorvaia, 45 anni, è tornata a Verissimo dopo gli attacchi ricevuti da Nayra Garibo, attuale moglie del suo ex marito Francesco Sarcina, da cui ha avuto la figlia Nina, nata nel 2015. Parole forti a cui la Incorvaia ha voluto replicare raccontando la sua verità.

Clizia Incorvaia replica alle accuse della moglie di Sarcina

Clizia ha raccontato i suoi anni di violenza psicologica e non solo con Francesco Sarcina, dichiarazioni false secondo la Garibo che la accusa di essere finta e di non favorire il rapporto tra la figlia Nina e il papà. "Donne che odiano le altre donne - così la Incorvaia ha commentato su Instagram le parole della moglie di Sarcina - Mia figlia Nina vede regolarmente il papà, non c'è nessun ricatto, non ci sono io che avanzo pretese di denaro, anzi, io cerco di favorire sempre il loro rapporto. Sono contenta che Nayra non abbia vissuto quello che ho vissuto io, però se lei e Francesco continuano così io non ho problema a portare tutto in tribunale e a dimostrare che io dico la verità. Ho capito che nella vita bisogna avere il coraggio di dire la verità”.

Clizia ha ribadito la sua versione dei fatti

Sulle violenze la 45enne spiega: "Io non ho denunciato perché volevo proteggere mia figlia Nina, ma ora lei è a conoscenza di certe cose. L'ho già educata sul fatto di non avere relazioni tossiche e malsane, siamo anche andate insieme alla manifestazione contro la violenza sulle donne".