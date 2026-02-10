Paolo Bonolis bacia a sorpresa Giorgia in tv: la reazione di Emanuel Lo

Il conduttore 64enne ha condotto il suo show dedicato alla musica

Paolo Bonolis è tornato in tv su Canale 5 con Taratata e sul palco della Chorus Life Arena di Bergamo, Giorgia ha inaugurato la serata con un medley e con Human Nature, omaggio a Michael Jackson. Subito dopo l'esibizione Bonolis l’ha accompagnata sulle scale e, davanti al pubblico, le ha dato un bacio sulle labbra.

Bonolis aveva annunciato la sua intenzione di coinvolgere il pubblico nel nome dell'amore: ''Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se volemo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza'', ha detto il conduttore, lasciando la cantante spiazzata.

La reazione ironica del marito della cantante

Il conduttore ha invitato anche il pubblico a scambiarsi un bacio e ha poi chiesto a Giorgia di baciarne un altro sul palco. La cantante ha detto: ''Io dovrò giustificare, capito?'', facendo riferimento alla gelosia del compagno Emanuel Lo. Bonolis ha scherzato: ''Ma puoi mettere in discussione tuo marito con questo?''. Il coreografo Emanuel ha quindi replicato da casa rivolgendosi direttamente a Bonolis con molta ironia scrivendo: ''Attento a quello che fai''.