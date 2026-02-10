Gabriel Garko e le nozze segrete: ecco perché ha tenuto nascosto il matrimonio

L'attore parla per la prima volta del suo matrimonio

Il 53enne è protagonista della fiction 'Colpa dei sensi'

Gabriel Garko parla per la prima volta del suo matrimonio. L'attore 53enne, protagonista su Canale 5 della serie Colpa dei sensi, si è sposato oltre un anno fa con il compagno Giorgio. Nozze segrete e lontane dai riflettori: ecco perché.

Gabriel Garko si è sposato un anno fa

Al Corriere della Sera Garko ha spiegato: ''Della mia vita privata ho sempre parlato molto poco. Anche quando ho fatto il coming out, poi non sono stato tutti i giorni a ribadirlo e raccontarlo. Non mi piace l’esibizione dei sentimenti e per questo il matrimonio l’ho voluto fare in maniera totalmente segreta: mi sono voluto dare da solo prova che se uno vuole essere riservato ci riesce''.

L'attore è in tv con la fiction Colpa dei sensi insieme ad Anna Safroncik

Adesso è un marito ma l'attore ha ammesso di preferire altri ruoli sullo schermo: ''Preferisco il ruolo dell’amante, è molto più affascinante e piccante rispetto a quello del marito, che trovo più noioso e scontato. Ma stiamo parlando di fiction, non di vita vera''. Dopo il coming out e le nozze Gabriel è ancora spaventato dall'odio social: ''La mia carriera va avanti da 35 anni, è iniziata prima dei social. Oggi purtroppo siamo vittime di una gogna mediatica che fa paura, la gente non si rende conto della cattiveria gratuita che esercita. Io immagino gli hater in situazioni imbarazzanti, è il mio modo per non dargli peso''.