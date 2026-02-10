Il figlio di Joe Bastianich, Ethan, si è trasferito in Italia dagli USA e lavora col famoso papà: ''Qui ho trovato l’amore con un ragazzo di Torino''

Ethan Bastianich adesso è CEO di Wingstop Italia, un’avventura intrapresa col padre

Il genitore è il famoso imprenditore e volto tv Joe Bastianich

Ethan ha lasciato tanto negli USA, ma trovato molto in Italia, incluso l’amore con un ragazzo

Ethan Bastianich ha iniziato a lavorare con papà Joe.

Il ragazzo, 24 anni, è figlio del noto ristoratore, imprenditore, chef e personaggio televisivo italo-americano. E da qualche tempo si è trasferito in Italia.

Ora è CEO di Wingstop in Italia. Ha parlato di questo progetto e di altro intervistato dal Corriere Della Sera, a cui ha rivelato anche di aver trovato l’amore in Italia grazie all’incontro con un ragazzo a Torino.

Joe Bastianich, 57 ann, col figlio Ethan, 24, a Milano

Sul rapporto con l’ex giudice di Masterchef, ha affermato: “Sul lavoro mi insegna moltissime cose. In famiglia non è molto affettuoso, ma per la verità non lo è nessuno di noi, non abbiamo questa abitudine. Forse la avete di più qui in Italia. Però abbiamo sempre passato tempo di qualità insieme, quality time insieme è il nostro modo di volerci bene”.

E ancora: “La domanda che mi fanno di più è: ‘Ma davvero tuo papà è così cattivo come in tv?’. In realtà no, quello è un personaggio che recita”.

Quando sono negli Stati Uniti, la pressione della notorietà si sente di meno: “In America a dire il vero la sua fama si sente meno, in Italia molto di più: qui non può camminare senza che lo fermino per chiedergli un saluto e una foto. All’inizio è strano, poi ti abitui. È anche bello: vuol dire che ha lasciato un segno nelle persone, io sono orgoglioso di lui per questo. Certo, ogni tanto qualche fan inopportuno, che sceglie il momento sbagliato, c'è...”.

Su quello che ha lasciato negli USA trasferendosi in Italia, ha affermato: “Tante amicizie e una città come New York. Ma in Italia in compenso ho trovato l'amore: un ragazzo di Torino. Ci siamo incontrati dal vivo, a un evento organizzato, non sulle app. Sono convinto che chi segue i propri interessi riesca a incontrare le persone giuste”.