''Con Stefano sono felice'': Pamela Camassa parla in tv del suo nuovo amore dopo l’addio a Bisciglia

La 41enne toscana è apparsa sorridente e serena a “La Volta Buona”

“Sono felice, sì”, ha confermato parlando della sua vita sentimentale

Al suo fianco c’è da un po’ Stefano Russo, dopo la fine dell’amore durato 17 anni con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa è felice insieme al nuovo compagno Stefano Russo.

La showgirl lo ha detto ospite de “La Volta Buona” martedì 10 febbraio.



Nel programma di Caterina Balivo, la 41enne toscana, ha raccontato anche una curiosità sull’intreccio tra la sua vita privata e quella professionale.

Pamela Camassa, 41 anni, ha confermato di essere "felice" insieme al nuovo compagno Stefano Russo

“Sono felice, sì”, ha confermato parlando della relazione con l’uomo che le è accanto ormai da un po’, dopo la fine della relazione durata 17 anni con il conduttore Filippo Bisciglia (separazione annunciata a settembre del 2025).

Pamela nel salotto tv di Rai1 ha poi raccontato di non essersi proposta per Sanremo quest’anno perché la canzone che avrebbe pronta per il Festival ha un titolo da “single”.

“Io avrei voluto fare la cantante. Ho detto: quest’anno quasi quasi mi ricandido a Sanremo, perché quando feci Miss Italia tantissimi anni fa, Scialpi mi scrisse una canzone. La canzone si chiamava ‘Ballo sola’. Non posso presentarmi perché non avrebbe senso”, ha affermato.

Pamela insieme a Stefano

Dopo un po’ la Balivo ha quindi scherzato: “Se l’anno prossimo a Sanremo (Pamela, ndr) canta ‘Io ballo da sola’, vuol dire che Stefano è stato frullato”.

La rottura tra Pamela e Bisciglia, che per anni sono stati una delle coppie più belle della tv italiana, è arrivata lo scorso anno come un fulmine a ciel sereno.

I due pubblicamente non avevano fatto trapelare nulla, ma il loro rapporto in realtà, quando è arrivato l’annuncio all’inizio dell’autunno, si era concluso già da un po’.

Successivamente Filippo ha affermato che non avrebbe mai parlato delle motivazioni che hanno portato all’addio.