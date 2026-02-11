Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone paparazzati in un momento di passione a Lugano: guarda

L'ex compagna di Raoul Bova si dichiara single, ma le immagini dicono altro

L'attrice spagnola si sarebbe rifugiata nella villa svizzera del pilota abbruzzese

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono una nuova coppia. L'attrice 37 enne e il pilota, 36 anni, sono stati paparazzati a Lugano dove vive Iannone. Il settimanale'Diva e Donna' ha pubblicato gli scatti che mostrano la passione tra i due.

La paparazzata di Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales

L'attrice spagnola si è gettata alle spalle la lunga relazione con Raoul Bova da cui ha avuto le figlie Alma e Luna, mentre il pilota ha iniziato il 2026 da single, dopo tre anni d'amore con la cantante Elodie. Le foto del settimanale li ritraggono abbracciati a Lugano, in Svizzera vicino alla villa di Andrea. Coccole e passione che difficilmente possono essere equivocate. Il 36enne la abbraccia dolcemente mentre lei è di spalle e le dà un bacio. A Vanity Fair Rocio aveva dichiarato di condividere i valori del pilota, la scintilla sembra essere scoccata.

La coppia è stata sorpresa a Lugano

Eppure pochi giorni fa a Domenica In, l'attrice si è definita “single”, confidando a Mara Venier che sta ritornando, a 37 anni, a “flirtare” e non si sente più capace di farlo. “Ho bisogno di tempo adesso” - ha detto - “Ho paura di soffrire”. Iannone avvisato...