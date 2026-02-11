La moglie di Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia: ''Oca travestita da cigno''

Nayra Garibo ha commentato di nuovo le parole di Clizia a Verissimo

Continua lo scontro tra le due famiglie a colpi di social e interviste

Continuano le tensioni tra Clizia Incorvaia e Nayra Garibo la nuova moglie di Francesco Sarcina. La messicana ha replicato alle pesanti accuse dell'ex moglie del cantante de 'Le Virazioni' che ha recentemente rilasciato a Verissimo.

Nayra Garibo la moglie di Francesco Sarcina attacca Clizia Incorvaia

Clizia ha ribadito di aver subito violenza psicologica e fisica da parte dell’ex marito e ha definito Sarcina e la moglie: ''Persone infelici e alla deriva''. Nayra, la moglie di Francesco Sarcina ha preso di nuovo le difese del marito sui social, attaccando la Incorvaia: ''Non tutti quelli che piangono sono vittime. Alcuni provano la scena prima che la verità parli solo per attirare l’attenzione. Un’oca travestita da cigno che, pur senza saper ballare, vuole fare la prima ballerina ne “La morte del cigno” di Tchaikovsky, senza sapere nemmeno chi è ovviamente''.

La incorvaia ha denunciato più volte le violenze subite

Il rapporto tra Clizia e la nuova famiglia di Francesco è davvero teso, i due sono stati sposati dal 2015 al 2019.