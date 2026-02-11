''Mi avevano detto di abortire'': Claudia Zanella racconta il grave errore medico subito quando era incinta della figlia

L'attrice 46enne ha rivelato un momento molto difficile della sua vita

Un famoso ginecologo le aveva consigliato di interrompere la gravidanza

Claudia Zanella in lacrime racconta un momento molto difficile della sua vita. L'attrice 46enne quando era incinta della figlia Penelope ha vissuto giorni davvero complicati. ''Mi avevano detto di abortire'' ha spiegato in un'intervista al No Lies Podcast.

Il racconto doloroso di Claudia Zanella

L'attrice dal 2014 al 2020 è stata sposata con il regista Fausto Brizzi, da lui ha avuto la figlia Penelope Nina, nata il 28 febbraio del 2016. Una gravidanza che però non ha potuto vivere serenamente: ''A cinque mesi, durante l'ecografia morfologica mi dicono che la bambina non ha il corpo calloso e mi consigliano di abortire. I miei amici medici mi consigliano subito di andare al Gemelli e dopo quindici giorni riesco a farmi visitare dalla Dottoressa Anna Franca Cavaliere che mi dice che invece la bambina era sana''.

L'attrice ha una figlia da Fausto Brizzi

Un grande spavento che l'ha turbata profondamente: ''In quei quindici giorni di attesa la pancia era diventata più piccola come se la bambina sentisse quel dolore. Se non fossi andata da questa Dottoressa io avrei abortito perché il medico che mi aveva detto di farlo era il numero uno in Italia. Gli errori medici esistono, ma io sono stata troppo male. Non ho denunciato perché non potevo rivivere quel momento''.