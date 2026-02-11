Guendalina Canessa annuncia la data del matrimonio con il fidanzato Eros: ecco quando sarà

La 44enne ha ritrovato l'amore ed è pronta a sposarsi

Insieme al futuro marito ha già scelto le fedi nuziali



Guendalina Canessa si sposa con il fidanzato Eros e ha annunciato la data del grande evento. L'ex gieffina nelle sue Instagram stories ha comunicato che le nozze si terranno il prossimo 7 giugno. La location è ancora top secret, ma la 44enne ha dato qualche indizio.

Guendalina Canessa si sposa

Il matrimonio sarà all'estero, ed è quasi tutto pronto. Il futuro marito di Guendalina è estraneo al mondo dello spettacolo, è un imprenditore, che si occupa di locali, ed è l'ex proprietario della discoteca Suite a Capo Vaticano Tropea. La coppia ha già scelto le fedi e non vede l'ora di sposarsi. Per Guendalina si tratta del secondo matrimonio. Nel 2010 ha sposato Daniele Interrante: i due sono genitori di Chloe, nata il 23 luglio 2010. Daniele e Guenda si sono detti addio nel 2014. Il nuovo fidanzato di Guendalina è, come confidato da lei stessa sui social, “un amore interrotto 15 anni fa”.

La coppia si era già regalata degli anelli uguali

La coppia si era conosciuta 15 anni fa e ora è tornata insieme

Parlando dell’uomo, ha detto: “Una persona seria, grande lavoratore che mi ama, mi rispetta, mi ama per come sono, che pensa a me e alla famiglia”.