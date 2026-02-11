Guendalina Canessa annuncia la data del matrimonio con il fidanzato Eros: ecco quando sarà

- La 44enne ha ritrovato l'amore ed è pronta a sposarsi
- Insieme al futuro marito ha già scelto le fedi nuziali
Guendalina Canessa si sposa con il fidanzato Eros e ha annunciato la data del grande evento. L'ex gieffina nelle sue Instagram stories ha comunicato che le nozze si terranno il prossimo 7 giugno. La location è ancora top secret, ma la 44enne ha dato qualche indizio.
Il matrimonio sarà all'estero, ed è quasi tutto pronto. Il futuro marito di Guendalina è estraneo al mondo dello spettacolo, è un imprenditore, che si occupa di locali, ed è l'ex proprietario della discoteca Suite a Capo Vaticano Tropea. La coppia ha già scelto le fedi e non vede l'ora di sposarsi. Per Guendalina si tratta del secondo matrimonio. Nel 2010 ha sposato Daniele Interrante: i due sono genitori di Chloe, nata il 23 luglio 2010. Daniele e Guenda si sono detti addio nel 2014. Il nuovo fidanzato di Guendalina è, come confidato da lei stessa sui social, “un amore interrotto 15 anni fa”.
Parlando dell’uomo, ha detto: “Una persona seria, grande lavoratore che mi ama, mi rispetta, mi ama per come sono, che pensa a me e alla famiglia”.