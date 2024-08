Carlos Corona compie 22 anni e torna a farsi vedere sul social con papà Fabrizio: abbracciati al ristorante insieme, guarda

E’ in Sicilia, nella mega villa affittata a Noto, insieme al 50enne e a Sara Barbieri incinta

Ha festeggiato il compleanno ieri, 8 agosto: la sera a cena con il genitore e gli amici

Nina Moric non è accanto a lui e sul social fa sapere che “fa troppo male” saperlo lontano. Carlos Corona compie 22 anni e torna a farsi vedere sul social con papà Fabrizio. I due in una storia condivisa dall’imprenditore si mostrano abbracciati al ristorante insieme. E’ in Sicilia insieme al 50enne e a Sara Barbieri, 24 anni, solo due più di lui, che a fine dicembre gli regalerà un fratellino.

Carlos Corona compie 22 anni e torna a farsi vedere sul social con papà Fabrizio: abbracciati al ristorante insieme

I due complici e uniti

Il ragazzo è andato in vacanza con padre a Noto, nella mega villa presa in affitto dall'ex re dei paparazzi. E’ in ‘permesso’ ed è potuto partire. Fabrizio a Chi aveva raccontato: “Carlos è felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Non sarà da solo. Sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi, è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio”.

E’ in Sicilia, nella mega villa affittata a Noto, insieme al 50enne e a Sara Barbieri incinta

Ha festeggiato il compleanno ieri, 8 agosto: la sera a cena con il genitore e gli amici

Carlos Maria soffrirebbe di “psicosi transitoria acuta”, un disturbo per il quale una persona manifesta dei sintomi psicotici in modo acuto, ma per un lasso di tempo specifico. E’ per questa ragione che si starebbe curando in un centro specializzato.

Carlos spegne le candeline sulla torta

A tavola accanto a Fabrizio sorride. E’ molto amato e tutti si augurano che possa risolvere i suoi problemi definitivamente al più presto.