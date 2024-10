''Sempre nel mio cuore'': Carlotta Mantovan a 10 anni dalle nozze col defunto Fabrizio Frizzi lo ricorda così sul social

Il 4 ottobre rimane per lei un giorno indimenticabile e lo celebra con una foto speciale

Si sono sposati il 4 ottobre 2014. Carlotta Mantovan a 10 anni dalle nozze col defunto Fabrizio Frizzi lo ricorda con una dolcissima dedica sul social. La giornalista e conduttrice pubblica una foto in cui è col famoso presentatore nel giorno dei fiori d’arancio e scrive: “Sempre nel mio cuore”.

Frizzi è scomparso il 26 marzo 2018 a 60 anni, stroncato dall’emorragia cerebrale causata dal tumore al cervello scoperto mesi prima. Il dolore ha travolto così Carlotta, oggi 41 anni, rimasta da sola con la loro amatissima bambina, Stella, 11 anni compiuti lo scorso maggio.

Il tempo non ha riempito il vuoto di Carlotta. La Mantovan ha trovato un po’ di serenità trasferendosi a nord della Francia in un piccolo villaggio. Vive in una casa in campagna con la piccola. Spesso torna a Roma. Accanto a lei c’è un uomo di cui non si conosce il nome, ma con cui è stata paparazzata spesso. Il compagno è parso avere pure grande famigliarità con la bambina. Va avanti, ma dentro di lei rimane forte e saldo il legame col suo primo grande amore, l’uomo che le fa dato gioia e una figlia. Fabrizio Frizzi è la sua luce e ama ricordalo in uno scatto in cui la sera del matrimonio lui la prese in braccio per varcare la porta di casa, quando entrambi erano raggianti e felici più che mai e non avrebbero mai immaginato di doversi separare dopo soli quattro anni.