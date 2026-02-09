Carlotta Mantovan, Manila Nazzaro, Clizia Incorvaia e tutte le vip a Roma per Flower Power party di Francesca Pappalardo: guarda

Sfilata di volti noti nel cuore della Capitale per i 43 anni della lookmaker

Il compleanno era a tema e le vip si sono scatenate con gli outfit

Sfilata di vip a Roma per il Flower Power party organizzato dalla lookmaker Francesca Pappalardo per festeggiare 43 anni. L'imprenditrice nel settore della bellezza con i saloni 'Like a star' ha voluto una serata speciale a tema Hippy con tante amiche famose.

Parata di vip al compleanno di Francesca Pappalardo

Musica, cibo e tanto divertimento nel cuore di Roma in via Veneto: la festeggiata ha scelto 'Il Tartarughino' per accogliere tutti gli amici come Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Clizia Incorvaia, Youma Diakite, Carlotta Mantovan, Veronica Ursida, Elena Ballerini, Angela Achilli, Turchese Baracchi, Carolina Marconi e tante altri.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Carolina Marconi

Youma Diakitè e Francesca Pappalardo

Clizia Incorvaia e la festeggiata

Tutti gli ospiti hanno rispettato il dress code anni 70 con pantaloni a zampa, frange e coroncine di fiori, la festeggiata per l'occasione ha indossato un abito della Alta Sartoria “ Mimi e Mama’ “, creato appositamente per rispettare al meglio il tema. Cadeaux della serata per tutte le invitate in anteprima il nuovo mascara ‘to shine like a Star’ creato da Francesca in collaborazione con Infinity cosmetics che verrà lanciato “with love’ con il suo packaging rosso, il giorno di San Valentino.