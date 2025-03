Il marito le canta “tanti auguri a te” in spagnolo, lei lo ascolta rapita

Non poteva desiderare di più. Cecilia Rodriguez oggi, martedì 18 marzo, compie 35 anni. Il suo risveglio è dolce grazie agli auguri del suo Ignazio Moser. Il 32enne (spegnerà le candeline il prossimo 14 luglio), le fa un regalo particolare.

Cecilia Rodriguez compie 35 anni: il dolce risveglio con gli auguri del suo Ignazio Moser, che le fa un regalo particolare

L’uomo che ha conosciuto al GF Vip nel 2017 e sposato il 30 giugno scorso in Toscana la sorprende. Entra nella loro stanza della casa dove abitano a Milano e canta all’adorata moglie “tanti auguri a te" in spagnolo. Chechu lo ascolta ancora assonnata e rapita, languidamente sdraiata nel lettone con una tazza di caffè in mano.

“Trentacinque anni per la ‘vecchia’ Cecilia”, sottolinea scherzando Nacho. “Sono troppi, però sono 35 felici”, replica la sorella di Belen, mandando un bacio al marito. “Cosa vorresti per questo trentacinquesimo compleanno?”, le chiede lui. “Niente, ho tutto”, ribatte l’argentina tenerissima.

Moser la sorprende: “Io e Nino (uno dei loro due Jack Russell, ndr) abbiamo deciso di regalarti questo cactus”. Lo fa vedere nel video condiviso nelle IG Stories. Ignazio motiva il perché del dono: “Dato che fai morire tutto, almeno questo cactus non morirà…”. “Speriamo, no questo non morirà”, risponde la moglie. “Dai! Se fai morire questo…ti lascio!”, controbatte Moser col sorriso sulle labbra. Anche Cecilia ride. Ignazio aggiunge: “Questo cactus è il simbolo del nostro amore, se muore lui, è finita la storia”. “Allora dovrò averne tanta cura”, precisa Cecilia. Poi preoccupata domanda: “Ma muoiono anche i cactus…?”.

Il 32enne mostra il cactus che le ha donato

La coppia è davvero difficile che possa scoppiare. I due nasconderebbero un dolce segreto, almeno così parrebbe. Cecilia sembrerebbe essere in dolce attesa, almeno osservando le forme mostrate ultimamente. Non c’è ancora ufficialità all’indiscrezione. Questo potrebbe essere il primo compleanno da ‘mamma’…