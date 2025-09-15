''La verità è che ci abbiamo provato per più di 5 anni'': Cecilia Rodriguez ammette le enormi difficoltà per rimanere incinta, l'invidia per le amiche gravide

La modella e influencer 35enne in tv racconta tutto sulla dolce attesa di Clara Isabel e sulla procreazione assistita

Arriva il video messaggio del marito Ignazio Moser, lei si commuove fortemente

Abito nero aderente, pancione in primo piano e volto emozionato ma raggiante. Cecilia Rodriguez racconta la sua dolce attesa, giunta quasi al termine, a Verissimo. Svela tutto su Clara Isabel, che arriverà a metà ottobre. La 35enne ammette le grandi difficoltà per rimanere incinta, l’invidia provata per le amiche gravide e la disperazione sua e del marito Ignazio Moser quando il bebè non arrivava. “La verità è che ci abbiamo provato per più di 5 anni”, confessa.

La modella e influencer è pronta a conoscere la sua bambina. “Ho desiderato tanto questo momento, l’ho atteso tanto e ogni giorno imparo qualcosa. Sono felice, piena in tutti i sensi e aspetto che nasca. Speriamo di poter fare un parto naturale, vediamo come va. Ho molta paura, ma voglio provare quest’esperienza”, dice. E svela: “Ci proviamo da più di cinque anni e se fosse arrivata prima, non so se saremmo stati pronti”.

Nacho, l’uomo che ha conosciuto 8 anni fa al GF Vip e che ha sposato, le manda un videomessaggio in cui esalta il loro amore in un momento unico, quello della cicogna: “Non abbiamo mollato quando non riuscivamo ad avere la nostra figlia, abbiamo pianto, pregato e ci siamo disperati. Alla fine per ci siamo riusciti e non vediamo l’ora di insegnarle come vivere la vita. Immaginavo la mamma dei miei figli ed è proprio lei. Sono molto orgoglioso e molto fiero che la madre di mia figlia sarà lei. Ne vorrei presto altri”.

Cecilia si commuove e racconta: “Quando l’ho conosciuto ho sempre avuto il timore che non gli potessi piacere… tante volte ho dubitato del suo amore, che non potesse innamorarsi di me. Il primo uomo che ho cercato di conquistare davvero. Gli altri mi hanno conquistato e io mi sono lasciata trasportare. Avevo il terrore che non gli potessi piacere”.

Parla della procreazione assistita, a cui ha fatto ricorso per rimanere incinta. Chechu rivela: “Ci sono stati momenti difficili in questi cinque anni in cui abbiamo provato ad avere figli. Non avevo il piacere di vedere amiche incinte, è stato difficile perché mi chiedevo: ‘Perché non succede anche a me?’. Ci siamo disperati. Avrei voluto che succedesse tutto in modo naturale. Dopo cinque anni, un medico mi ha detto: ‘Non è che non potrà accadere, però perdi troppo tempo’. Alla fine mi sono convinta e ho detto: ‘Ok, proviamo con la procreazione assistita’. E’ stato un percorso difficile perché tante donne non hanno avuto fortuna. E’ andata bene, fortunatamente alla prima volta è successo”.