Ludovica Valli battezza la figlia Lola: la sorella Beatrice non c'è e sui social subito si scatena la polemica, foto

Per l’occasione festa grande: è presente tutta la famiglia, anche l’altra sorella Eleonora, ma…

La piccola lo scorso 4 settembre ha compiuto un anno: la 28enne è anche madre di Anastasia e Otto Edoardo

Ludovica Valli si regala una giornata speciale. L’influencer 38enne battezza a Milano la figlia ultimogenita Lola, che il 4 settembre scorso ha compiuto appena un anno. In chiesa e poi alla festa ci sono tutti: il compagno Gianmaria Di Gregorio e gli altri loro figli Anastasia, nata l'8 marzo 2021, Otto Edoardo, nato a febbraio 2023. Sono presenti tutti i componenti delle loro famiglie, tutti, meno uno: manca la sorella Beatrice. I rumor raccontano che tra le due non corra buon sangue... La 30enne, sposata con Marco Fantini, si giustifica: si è ammalata, è per questa ragione che è stata costretta al forfait. Ma sui social immancabilmente si scatena la polemica.

Ludovica Valli battezza la figlia Lola: la sorella Beatrice non c'è e sui social subito si scatena la polemica

La festa è sognante e accorpa sia il battesimo che il compleanno della bimba. Dopo il rito in chiesa si celebra al Ribot Borghetto con un pranzo allestito nella veranda estiva. Il tema della festa è assolutamente floreale, curato dall’event planner Steve Di Maio. C’è un angolo orsacchiotti, tutto con tonalità pastello verde e rosa. La torta a tre piani con sopra il nome della bimba è circondata da peluche e palloncini.

Per l’occasione festa grande: è presente tutta la famiglia, anche l’altra sorella Eleonora, ma…

L'abito della 38enne

Ludovica sorride insieme alla maggiore Eleonora. Per l’occasione indossa un abito color carne con top a bustino e silhouette aderente. Il vestito è arricchito da volant sulla vita. La Valli tira su i capelli con uno chignon basso.

Ludovica con la sua famiglia davanti alla torta

Tanti dolcetti campeggiano sui tavoli, come pure le bomboniere, ha scelto dei peluche a forma di coniglietto. Tutti applaudono raggianti Lola, che se ne sta comodamente tra le braccia di mamma e papà.