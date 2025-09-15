Nonostante la diffida di Dina Minna, la soprano accusa nuovamente la donna a Verissimo

“Non mi ha avvisato della sua morte o che era in ospedale da un mese”

Nonostante la diffida ricevuta da Dina Minna, Katia Ricciarelli con le lacrime agli occhi in tv si scaglia ancora contro la segretaria dell’ex marito Baudo. A Verissimo le punta il dito contro. “Pippo se n’è andato praticamente da solo, non perdonerò mai”, sottolinea la 79enne con amarezza.

''Pippo se n'è andato praticamente da solo, non perdonerò mai'': Katia Ricciarelli con le lacrime agli occhi in tv ancora contro la segretaria dell'ex marito Baudo

La soprano è arrabbiata: "La segretaria di Pippo Baudo non mi ha informata della sua morte. L'ho saputo da certi messaggi di condoglianze che mi arrivavano sul telefono, a un certo punto credevo che fosse una fake news. Visto che lui era in ospedale da un mese e che non stava bene, lei avrebbe dovuto avvisarmi e avrebbe anche dovuto dirmi che era morto. Era giusto che lo sapessi subito”.

E’ stata sposata col presentatore dal 1986 al 2004. Da anni non sarebbe riuscita a parlare con lui, così racconta: "Tutti i tentativi di mettermi in contatto con lui erano filtrati, era impossibile". “E’ stato isolato da tutti e lo dicono tutti, tra cui suo figlio”, aggiunge.

"Mi dispiace che lui se ne sia andato praticamente da solo. Se avessi saputo prima del peggioramento delle sue condizioni di salute sarei andata da lui e sarei rimasta giorno e notte con lui. Questo non lo perdonerò mai", precisa ancora la Ricciarelli commossa.

"Quando ci siamo sposati avevo 39 anni e lui 49. Avrei voluto invecchiare con lui. Siamo stati degli stupidini perché avremmo potuto continuare. La nostra fortuna sarebbe stata avere un bambino. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti”, conclude Katia. Non ha mai nascosto il rimpianto per il matrimonio finito