Raoul Bova in tv parla per la prima volta dello scandalo che lo ha travolto: ''Mi ha fatto molto male, ho quattro figli''

L’attore 53enne quest’estate è stato protagonista di una vicenda di gossip molto chiacchierata

Ora per la prima volta è stato ospite di un programma tv e ne ha parlato

A ‘Verissimo’ ha detto di aver molto sofferto e ha sottolineato di avere quattro figli

Raoul Bova ha affrontato per la prima volta in tv lo scandalo che lo ha travolto quest’estate.

Ospite di ‘Verissimo’ ha sottolineato di aver sofferto per quanto accaduto, quando Fabrizio Corona ha diffuso attraverso il suo programma web alcuni audio privati - poi diventati virali - che Bova avrebbe mandato a una ragazza con cui avrebbe trascorso almeno una notte d’amore.

“A me ha fatto molto male, ha fatto molto male perché vedevo una grande violenza, per me è una violenza. Subire questo tipo di accanimento così diciamo che mi ha toccato”, ha affermato.

Raoul Bova, 53 anni, ha affrontato per la prima volta in tv lo scandalo che lo ha travolto quest'estate

“Però il mio pensiero è stato: ma se questa cosa può in qualche modo minare il mio equilibrio, farmi venire anche dei pensieri strani di delusione e grande sconforto, che cosa può provocare in una ragazza che subisce la stessa cosa da qualcuno che decide di metterla sul web?”, ha aggiunto.

Non ha chiarito se il presunto rapporto con la giovane avrebbe rappresentato un tradimento nei confronti di quella che si riteneva essere la sua compagna fino a poche settimane fa, ovvero l’attrice spagnola 37enne Rocio Munoz Morales - madre delle sue due figlie Luna, 8 anni, e Alma, 6. Non è infatti chiaro se i due fossero ancora insieme - o meglio la versione di Bova e quella di Rocìo non combaciano.

L'attore non ha voluto dire se si è trattato o meno di un tradimento, ma nelle scorse settimane aveva fatto sapere che la sua relazione con Rocio era finita da tempo

“Su quello che si è detto: tradimento, non tradimento, quelle cose lì… la gente parla quando non sa le cose e questo fa parte del modo superficiale di affrontare i sentimenti”, ha fatto sapere.

“Soprattutto la cosa più grave è che purtroppo la gente non si rende conto che io ho quattro figli”, ha sottolineato.

Infine ha ricordato di non aver ceduto alle minacce, visto che sembra gli fossero stati chiesti denari per evitare che l’audio divenisse di dominio pubblico.

Raoul ha sottolineato di avere quattro figli e che questo scandalo ha fatto male soprattutto a loro

“Mi sono rifiutato di accettare delle minacce, ho rispedito le minacce e un tentativo di estorsione al mittente dicendo semplicemente che non mi piegavo alle minacce di nessuno e che non avevo niente da nascondere”, ha concluso.