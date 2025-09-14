Andrea Damante è papà! Nato il figlio avuto con la giovane compagna: il nome non è per niente italiano

Il dj, ex di Giulia De Lellis, ha avuto il primo figlio con la compagna

Il parto è avvenuto venerdì 12 settembre, l’annuncio domenica 14

Il nome scelto per il bambino non è italiano, ma irlandese

Andrea Damante è diventato padre venerdì scorso, ma lo ha annunciato solamente oggi, domenica 14 settembre.

Il dj ed ex volto di ‘Uomini e Donne’ ha avuto un maschietto insieme alla giovane compagna Elisa Visari, che ha 23 anni, circa 12 anni meno di lui.

Andrea Damante, 35 anni, insieme a Elisa Visari, 23, e al loro bambino, Liam, appena nato

Pubblicando sul social alcune immagini scattate dopo il parto, che sembrava previsto per il 18 settembre ma è invece avvenuto il 12, Damante ha anche svelato il nome scelto per il bambino: Liam.

Niente tradizione italiana: il nome ha origini irlandesi.

La coppia dopo il parto

“Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam!!”, ha scritto.

“Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”, ha aggiunto.

Andrea col figlio

Pochi mesi fa Elisa, influencer romana, aveva parlato pubblicamente della gravidanza: “Gliel’ho detto subito (ad Andrea, ndr), immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social. L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme. Stiamo documentando tutto. Sono contenta che sia un maschietto, anche se mi sentivo fosse femmina. E’ bellissimo. Sicuramente essere madre mi porterà via tanto tempo, ma dal punto di vista lavorativo con la giusta organizzazione non ci saranno problemi”.

Damante col bambino

Della relazione con Andrea - che per molti anni è stato legato a Giulia De Lellis - aveva invece detto: “Ormai stiamo insieme da quasi 4 anni, io ero piccolissima! La differenza d’età non l’abbiamo mai sentita, siamo molto complici”.