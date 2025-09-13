Anna Tatangelo svela in tv se aspetta un maschio o una femmina e rivela anche il nome, scelto dal suo primogenito

La cantante 38enne è incinta del suo secondo figlio

A ‘Verissimo’ ha svelato il genere e anche il nome, che è stato scelto dal primogenito

Poi ha detto che il compagno Giacomo Buttaroni non ama la visibilità dello showbusiness

Anna Tatangelo ha rivelato in tv il genere del bambino che porta in grembo.

Si tratterà di una femminuccia: lo ha fatto sapere ospite di ‘Verissimo’, attraverso un’intervista andata in onda sabato 13 settembre.

Anna Tatangelo ha rivelato a Verissimo se aspetta un maschio o una femmina

La cantante 38enne è infatti incinta del compagno Giacomo Buttaroni. Aspetta il suo secondo figlio dopo Andrea, avuto 15 anni fa insieme all’ex compagno Gigi D’Alessio.

Ha svelato anche il nome scelto per la piccola: “Eravamo un po’ indecisi sui nomi. Mio figlio invece voleva questo nome qui e gli abbiamo dato retta: si chiamerà Beatrice”.

Il fiocco sarà rosa: dopo Andrea avrà una femmina

Poi ha fatto sapere di non voler parlare troppo del compagno, anche perché lo stesso Buttaroni, allenatore di calcio, non ama i riflettori.

“Voglio tenere riservata la mia vita privata in qualche modo. Soprattutto lui non fa parte del mondo dello spettacolo, non vuole averci nulla a che fare. Le cose che riguardano questa gravidanza sono centellinate perché è un momento molto nostro”, ha detto.

“Lui ha i miei stessi valori, ci siamo trovati e questo suo modo di approcciare con grande semplicità le cose, ha scalfito alcuni miei lati che negli anni si erano un po’ induriti, ero diventata cinica su molte cose e invece lui col suo modo di fare mi ha fatto ricredere su tante cose e di questo sono grata”, ha aggiunto.