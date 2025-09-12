Emanuele Filiberto di Savoia pubblica rarissime foto con la nuova compagna messicana Adriana Abascal: a Torino per un evento insieme, guarda

I due complici e felici al Giro Automobilistico d’Italia, che si tiene dall’11 al 13 settembre

Il principe 53enne sempre più affiatato con la 54enne: in coppia sono raggianti

Sempre insieme, anche in Italia, in Piemonte. Emanuele Filiberto di Savoia pubblica rarissime foto con la nuova compagna messicana Adriana Abascal. Il 53enne e la 54enne si fanno vedere in coppia alla partenza del Giro Automobilistico d’Italia, che si tiene in questo 2025 dall’11 al 13 settembre. Sono a Torino.

Emanuele Filiberto di Savoia pubblica rarissime foto con la nuova compagna messicana Adriana Abascal: a Torino per un evento insieme

I due sono sempre più complici, affiatati e uniti. Il principe e l’ex modella, oggi imprenditrice e volto tv, sono raggianti. Entrambi casual, ma ugualmente chic, sorridono nelle immagini che entrambi condividono nelle loro Stories su Instagram.

Emanuele Filiberto lo scorso gennaio ha annunciato sulla pagine di Gente che con Clotilde Courau, 56 anni, madre delle sue due figlie, era separato “da tre o quattro anni”. A marzo è uscito allo scoperto con Adriana. Da allora è stato un crescendo: le uscite ufficiali sono diventare, via, via, la norma. L’ultima a maggio a Siviglia.

L’erede di Casa Savoia adesso porta la Abascal pure nel Bel Paese, nell’amatissima Torino, dopo essere stato con lei a Roma ad aprile. Vittoria e Luisa, 21 e 19 anni, approvano il suo nuovo amore.