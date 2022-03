Cecilia Rodriguez, la festa per i 32 anni è nella nuova casa comprata con Ignazio Moser: foto

Cecilia Rodriguez celebra il suo compleanno con una super festa. Per i 32 anni, o come preferisce lei, 30 + 2, si scatena tutta vestita di bianco al party organizzato nella sua nuova casa, quella acquistata a Milano insieme al fidanzato Ignazio Moser.

I lavori di ristrutturazione dell’appartamento sono finiti, mancano solo piccoli ritocchi, ma l’abitazione è quasi pronta, i mobili stanno via via arrivando. Chechu e Nacho sono elettrizzati dal prossimo trasloco. Prima, però, quasi a voler inaugurare la casa di cui sono orgogliosissimi, arriva la festa insieme ai famigliari e un mare di amici: tutti fanno gli auguri a Ceci.

Cecilia si diverte, brinda, parla con ogni invitato e non si ferma un attimo. Al momento della torta accanto a lei c’è il nipotino Santi, ma pure Ignazio, che le dà un bacio appassionato.

Il party è in giardino, la coppia ha comprato un elegante piano terra con un grande spazio all’esterno. L’appartamento è circondato dai palazzi: i due dovranno stare attenti per preservare la loro privacy.

La modella argentina, però, non pare curarsi troppo degli occhi indiscreti che potrebbero osservarla, come pure il compagno: alla festa tra un mare di dolci e bevande, l’argentina sorride. Tra gli ospiti mancano il padre, Gustavo Rodriguez, e il fratello Jeremias, partiti per l’Isola dei Famosi.

C’è Veronica Cozzani, la mamma, la sorella Belen, anche se evita di farsi riprendere, Antonia Achille, la loro socia alla Icona Production, l'amica di sempre Patrizia Griffini e tanti altri. Il pomeriggio della domenica trascorre gioioso: la ragazza è felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/3/2022.