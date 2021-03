Cecilia Rodriguez, festa di compleanno per i 31 anni a casa di Belen: la chef è Claudia Galanti

Cecilia Rodriguez si gode la sua festa di compleanno per i 31 anni a casa della sorella Belen. La chef della serata è Claudia Galanti, che firma tutte le pietanze che vengono portate a tavola con il suo brand culinario, Foodbeats.

Il nuovo progetto di cooking box messo in piedi dalla paraguaiana insieme al socio Matteo Rombolotti fa impazzire i Rodriguez. Claudia in cucina, insieme a Belen, Antonino Spinalbese e il resto della famiglia argentina, organizza la cena per il compleanno di Chechu.

A occuparsi della torta arcobaleno ci pensa il nipotino di Ceci, Santiago, con la sua amichetta: nelle box della Galanti c’è tutto l’occorrente per ‘comporre’ il dolce. Il figlio della showgirl 36enne segue le istruzioni: alla fine il risultato è sorprendente.

Per il secondo anno consecutivo Cecilia Rodriguez deve rinunciare al mega party a causa delle restrizione per la pandemia. La festa di compleanno per i 31 anni è casalinga, ma assolutamente divertente.

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, i suoi amati genitori, sono insieme a lei. C’è Ignazio Moser, con cui convive a Milano ed è sempre più ‘in love’. La dedica dello sportivo e modello per la sua bella è appassionata.

“Auguri alla donna che amo, auguri alla donna che mi supporta e soprattutto mi sopporta ogni giorno, auguri alla donna che mi ha insegnato ad amare e che ogni giorno mi ricorda quanto sia bello farlo... auguri alla donna che è entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole... auguri amore mio!", scrive.

Cecilia sorride e spegne le candeline. "Chiederò che mi tolgano due anni sulla carta di identità”, dice per protesta, dato che non può sfrenarsi come desidererebbe o partire per un luogo lontano. Ma si accontenta: sta con i suoi cari e gusta piatti appetitosi, Claudia ormai ai fornelli ci sa fare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/3/2021.