Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivelano segreti intimi: sesso al telefono e gusti diversi in fatto di...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in tv si lasciano andare. In attesa di essere al timone di Ex on the Beach, su Mtv in Questo o Quello rivelano i loro segreti intimi. E sul sesso al telefono, il 29enne non si frena: “Quando ero in viaggio è capitato”.

Chechu e Nacho, con tanta ironia, si mettono a nudo. Quando gli viene chiesto se in camera, nel lettone, prima di fare l’amore preferiscano le luci accese o il buoi totale, hanno opinioni divergenti. “Questo è sempre un motivo di grande scontro - rivela lo sportivo - perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’". “Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… - ribatte Cecilia - E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera. Litighiamo tutte le volte. Io dico: ‘Amore spegni le luci’. Lui: ‘Accendile!’…”. “Io voglio le luci accese perché lei è bella sempre quindi non c’è bisogno di spegnere la luce”, controbatte Ignazio. “Ha bisogno di guardarmi sempre negli occhi”, sottolinea ironica la modella.

La Rodriguez e Moser la pensano diversamente anche sul farlo sopra o sotto le coperte. “Sotto le coperte, almeno inizialmente, anche perché io sono freddolosa”, svela Ceci. “Altro motivo di scontro… Io sopra. Lei in realtà è un po’ pudica, così si nasconde. Io molto meno…”, spiega il fidanzato.

Quando si parla di messaggio hard o sesso al telefono, Ignazio confida: “Prima messaggi e poi sesso al telefono”. Cecilia stavolta è d’accordo. Nonostante siano sempre vicini, lo hanno fatto. “Quando ero in viaggio è capitato”, confessa Moser.

Arriva la più classica delle domande: sopra o sotto? Si parla sempre di sesso. “Sotto, mi piace essere dominata”, fa sapere Cecilia Rodriguez. Il compagno preferisce stare sopra: qui si completano. Ignazio svela anche che preferirebbe essere ammanettato. Cecilia invece bendata: "Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia”, sottolinea sorridendo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2022.