''Non è il momento di mettersi a dieta'': Cecilia Rodriguez mostra la pancia a poco più di 20 giorni dal parto

Cecilia Rodriguez sui social, nelle sue IG Stories, mostra la pancia a poco più di 20 giorni dal parto. Lo scorso 15 ottobre, per la felicità sua e del marito Ignazio Moser, ha dato alla luce la piccola Clara Isabel, che in famiglia chiamato tutti amorevolmente ‘Clarita’. "Non è il momento di mettersi a dieta”, sottolinea la 35enne. Non corre affatto per tornare al top della forma.

“L’importante è non avere fretta. Tempo al tempo, tutto torna al suo posto”, chiarisce la modella e influencer, anche imprenditrice, ai follower che ogni giorno la seguono su Instagram. “Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e rispettarlo, perché ha i suoi tempi. Non è il momento di mettersi a dieta: i medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché con l’allattamento serve tanta energia”, svela.

Cecilia è felice e grata. In gravidanza ha preso più di 17 chilogrammi. Lo aveva rivelato, intervistata. Allatta la figlia al seno e si piace anche con forme più morbide. “Mi chiamo lievito madre. Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria. Se si devono perdere, si perderanno. A mio marito piaccio anche così”, aveva precisato.