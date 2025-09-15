''Qualche litigata ogni tanto ci scappa'': Cecilia Rodriguez affronta per la prima volta le voci della rottura con la sorella Belen e fa chiarezza

La 35enne in tv cerca di smorzare i rumor sul gelo tra le due andato avanti per mesi

“E’ molto contenta della gravidanza: è la prima volta che diventa zia”, sottolinea parlando della 40enne

I gossip sulla lite, incontrollati, sono iniziati già prima che la cicogna diventasse ufficiale e sono continuati per quasi tutta la gravidanza. Eppure Cecilia Rodriguez in tv, a Verissimo, minimizza tutto. Affronta per la prima volta le voci della rottura con la sorella maggiore Belen e fa chiarezza. “Qualche litigata ogni tanto ci scappa”, sottolinea la 35enne.

Racconta la sua dolce attesa, a metà ottobre avrà la sua Clara Isabel. Immancabilmente, però, arriva la domanda sul gelo che attanaglia lei e Belen, parso evidente pure sui social. L’argentina non ha alcun timore di dire la sua a riguardo. “Lei è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. E’ la prima volta che diventa zia. Mi ha detto che vuole tenere la bambina a casa sua, vediamo!”, svela la modella e influencer.

Poi sui dissapori che sci sarebbero stati, anche con Ignazio Moser, suo marito, Cecilia dice: “La lite furiosa? Non è successo niente di grave, siamo due sorelle che si assomigliano tanto, ma di carattere siamo molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa. Ma siamo una famiglia molto unita, però non morbosa. Ognuno ha la sua vita e ognuno ha la sua famiglia: ci sono momenti in cui stiamo insieme e momenti in cui siamo da soli”.

Chechu spiega pure perché ormai da tempo non ci sarebbero foto con Belen: “Con la famiglia sono sempre stata molto protettiva, non faccio foto con Belen ogni volta che ci vediamo. Alla gente piace tanto quando la gente litiga, ma noi ci vogliamo tanto bene”. Punto e a capo.