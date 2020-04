Cecilia Rodriguez si sta davvero godendo questo periodo di quarantena. Per lei si tratta quasi di una lunghissima vacanza in Trentino, nella stupenda tenuta dei suoceri, alle pendici delle Alpi. La showgirl e il fidanzato Ignazio Moser si sono infatti rifugiati a casa dei genitori di lui prima che iniziasse il lockdown e si trovano ormai lì da settimane. Lo scorso 18 marzo hanno festeggiato in famiglia anche il 30esimo compleanno della sorella di Belen. Cecilia si sta dando da fare, non solo cucina e stira, cose che normalmente a Milano non fa mai, ma sta anche imparando come si vive in campagna. Nelle ultime ore Francesco Moser, il futuro suocero, le ha insegnato a tagliare anche la legna. L’argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui appare mentre spacca perfettamente a metà dei ciocchi. Sembra cavarsela alla grande. Anche la sorella le fa i complimenti tra i commenti.

Chechu, come la chiamano gli amici, ama particolarmente questo periodo perché finalmente può avere Ignazio tutto per sé. Lui è solitamente piuttosto festaiolo e ama andare in giro a divertirsi per locali. Al contrario, la neo 30enne preferisce le mura domestiche. Inoltre è gelosissima e sa che Ignazio non è uno che passa inosservato. Recentemente ha anche parlato della possibilità di avere un bambino. “Tutti vorrebbero vederci sposati e con un figlio. Di certo noi lo vogliamo, ma non è il momento. Quando arriverà non lo nasconderemo”, ha detto.

Ignazio invece sembra più propenso a diventare genitore presto. Rispondendo alle domande di alcuni utenti su Instagram, qualche tempo fa ha spiegato di non vedere l’ora che la cicogna spicchi il volo. “Spero di diventare papà e pure a breve”, ha fatto sapere il 27enne.

Scritto da: la Redazione il 1/4/2020.