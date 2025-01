Cesare Cremonini dopo la rottura con la giornalista Rai ha ritrovato l'amore con una ex ballerina di 'Amici'? Gossip e foto insieme

Il cantante bolognese è stata paparazzato dal settimanale Chi in montagna

Dopo la relazione con la Cardinaletti ora sarebbe legato alla 30enne padovana

Galeotto potrebbe essere stato il set dell'ultimo videoclip di Cremonini

Cesare Cremonini sarebbe di nuovo innamorato. Il cantante bolognese è un terremoto in amore e dopo diverse relazioni è ancora in cerca della donna giusta. Che si tratti della nuova ragazza con cui è stato paparazzato in montagna? Il settimanale Chi lo avrebbe avvistato nella sua casa a Cortina D'Ampezzo durante un weekend tra amore e sport in compagnia dell'ex ballerina di Amici Caterina Licini, 30 anni.

Cesare Cremonini con Caterina Licini sul set del suo ultimo videoclip

Il cantante 44enne esce da due relazioni importanti. Ha vissuto una lunga storia d’amore con Martina Maggiore, che sta per pubblicare un libro e poi dal 2022 al 2024 è stato legato alla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti. L'amore è da sempre il motore della vita e delle canzoni di Cremonini che questa volta si sarebbe legato proprio ad una motociclista. Caterina Licini ha partecipato ad “Amici” nell’undicesima edizione come ballerina. Per qualche anno ha fatto la ballerina professionista e poi ha appeso le scarpette al chiodo e si è dedicata ai motori, ereditando la passione dal padre. Ha preso la patente per la moto e ha iniziato a guidare le enduro. E' proprio lei, infatti, la ragazza bionda e sportiva protagonista del videoclip “Ora che non ho più te”, il primo singolo dell'ultimo album del cantante bolognese.

La 30enne padovana è una ex ballerina di Amici di Maria De Filippi

Adesso Caterina è una motociclista di professione

I due secondo il settimanale 'Chi' sarebbero andati a vedere le gare di Coppa del mondo di sci, altra passione che condividono.