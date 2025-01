''Chissà se riuscirò a trovare un compagno che mi voglia bene'': Asia Argento, riflessioni ''spaventose'' a quasi 50 anni

L’attrice compirà mezzo secolo di vita a settembre di quest’anno

Con ‘La Stampa’ ha parlato delle sue riflessioni “necessarie ma spaventose”

Asia Argento il prossimo 20 settembre compirà 50 anni e in una nuova intervista rilasciata a ‘La Stampa’ ha parlato delle sue sensazioni.

L’attrice, figlia del re dell’horror Dario Argento, pensa che alcune delle riflessioni che sta facendo siano “spaventose”.

“Adesso inizio a chiedermi cosa cambierà nel lavoro, nei rapporti, se riuscirò a trovare un compagno che mi voglia bene per quello che sono e a cui io possa voler bene davvero, uno con cui condividere…”, ha affermato chiacchierando con il quotidiano.

Asia Argento fa riflessioni profonde ma anche 'spaventose' alla soglia dei 50 anni, che compirà il 20 settembre 2025

“Potrei anche scoprire di essere votata alla solitudine, perché sto talmente bene con i miei figli che forse non ho bisogno di altro. Tutte riflessioni necessarie, ma anche spaventose”, ha poi aggiunto.

Asia, che è madre di due figli, Anna Lou Castoli, avuta 23 anni fa insieme a Morgan, e di Nicola Civetta, avuto 16 anni fa insieme all’ex Michele Civetta, è “abituata a non avere un padre”.

Del genitore ha detto: “Da me vorrebbe semplicemente che recitassi per lui, della mia vita di donna, di figlia, non gli interessa molto. È una cosa che mi addolora. Avrei bisogno di un padre, ma sono anche abituata a non averlo. Da sempre”.

Infine ha parlato anche del suo rapporto con l’amica intima Vera Gemma, figlia dello scomparso attore Giuliano Gemma.

Asia insieme all'amica Vera Gemma, 54 anni

“È vero, abbiamo avuto due padri importanti, belli pesanti, ma non è questo che ci ha unito, almeno non in modo cosciente. Quello che ci lega, sin da quando eravamo piccole, è stata la commozione per la bellezza, per le poesie, l’arte”, ha affermato.

“E poi siamo tutte e due molto timide, ci siamo create delle maschere da supereroi per proteggerci, ma, quando siamo insieme, non abbiamo mai avuto bisogno di metterle”, ha sottolineato.