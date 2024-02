Chiara Ferragni già dall'avvocato divorzista, il litigio che ha portato Fedez a lasciare casa: gli ultimi pettegolezzi sul gossip del momento

La 36enne “non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva”

La mamma del rapper: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”

La bomba è esplosa e ormai è difficile ricomporre la situazione. Mentre tutti aspettano con ansia la sua intervista in tv, il prossimo 3 marzo a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio su Nove, i pettegolezzi sul gossip del momento, la rottura dei Ferragnez, si susseguono. Il Corriere della Sera svela che Chiara Ferragni sarebbe già andata dall’avvocato divorzista per l’affido dei due figli, Leone e Vittoria, 5 e 2 anni. Non solo, il quotidiano parla di un furioso litigio che avrebbe portato Fedez a lasciare casa domenica scorsa.

La mano nuda, senza fede nuziale, della 36enne era un segnale. Il quotidiano di via Solferino conferma l’addio: “Lui, che era stato appena tagliato dalla foto del profilo dell’influencer da 29 milioni di follower solo su Ig (c’è lei con i figli e basta), ora si è proprio chiuso alle spalle la (blindatissima) porta della reale Penthouse di City Life inaugurata a novembre 2023, 6 milioni di euro per 727 metri quadri, due piani, marmi, camino, sala cinema e piscina condominiale (c’è già chi ha indagato al Catasto, in caso resterà a lei)”.

Il giornale fa inoltre sapere: “Tanto ormai da un anno e rotti, dopo il bacio 'avvelenato' di Rosa Chemical al Festival, si insinua, Fedez dormiva nell’altra stanza, come un qualunque marito respinto”. La cena da Cracco a San Valentino dei due non ha ricomposto la situazione.

Chiara, ironizzando su TikTok, del resto aveva confessato di sentire una nuvola nera sulla sua testa. Travolta dallo scandalo per la beneficenza sospetta, indagata per truffa aggravata e con una situazione a detta dei rumor difficile tra le mura domestiche, in un video aveva detto: “In questo periodo sono piena di tutte le sfighe del mondo”.

Il matrimonio col 34enne, celebrato a Noto l’1 settembre 2018, dopo 5 anni, non avrebbe più retto. Stando al Corriere Fedez domenica sarebbe uscito dal lussuoso attico dopo uno scontro con la moglie. L’avrebbe accusata di aver fatto precipitare i suoi affari con tutti i guai giudiziari che la coinvolgono. Lei, dal canto suo, si sarebbe invipererita col marito, reo di non averla difesa abbastanza quando ha ospitato nel suo podcast Muschio Selvaggio Marco Travaglio. Il giornalista ha detto: “Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”. L’artista non avrebbe controbattuto con la veemenza necessaria.

C’è pure chi su tutta la questione maligna apertamente. “Qualcuno ipotizza si tratti di una manovra di distrazione di massa per oscurare i guai giudiziari dell’imprenditrice di Cremona, dai social dei diretti interessati trapela poco e niente”, sottolinea il quotidiano. Ma svela: “Lei, previdente aveva già consultato un celebre divorzista sull’affido di Leone e Vittoria”. Stando a voci vicine all’imprenditrice digitale riportate dall’agenzia Ansa, Chiara, però, “non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria”.

Parla anche la madre di Fedez, anche sua manager. Contattata dall’Adnkronos, Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, rimane vaga: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.