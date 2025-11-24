''La gravidanza non mi piace'': Chiara Nasti confessa perché non farà un terzo figlio dopo Thiago e Dea

I follower le domandano se desidera un’altra cicogna, lei spiega e spiazza tutti

In una box domande sui social lo svela incurante delle critiche che, ancora una volta, scatena. Chiara Nasti confessa perché non farà un terzo figlio dopo Thiago e Dea, rispettivamente 3 e 1 anno. “La gravidanza non mi piace", chiarisce l’inluecer napoletana. La 27enne aggiunge, lasciando molti basiti: “Non sopporto le lagne dei bambini”.

Sposata con Mattia Zaccagni, attaccante 30enne della Lazio di cui è capitano, dal 20 giugno 2023, Chiara quando le chiedono: “Vorresti il terzo figlio?”, non si fa alcuno scrupolo nel confidare il suo pensiero. “No… a me non piace la gravidanza”.

“Per tante è un momento magico… Andrà controcorrente ma per me è negativo in tutto: ormoni, corpo che cambia, mille problematiche. Io ho avuto ferro bassissimo e mi sentivo a terra. Poi oltre quello, ne ho già due… E siamo già troppi”, aggiunge.

in foto coi due piccoli

“Non amo la famiglia numerosa, troppi… Anzio io e mio marito non vediamo l’ora di essere più liberi per concentrarci più sulla coppia. Li amiamo da morire ahahah, ma lagne e capricci: che fatica. Siamo apposto così”, conclude la Nasti, che non usa filtri e crea sicuramente polemica.