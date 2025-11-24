Leonardo Bonucci stupisce la moglie: la festa a sorpresa di Martina Maccari per i 40 anni, foto

- L’ex calciatore della Juve 38enne la porta allo Spazio Musa a Torino: lei non si aspetta il party
Il compleanno è stato lo scorso 19 novembre. Pensava di averlo celebrato semplicemente in famiglia, ma è andata diversamente. Leonardo Bonucci stupisce la moglie. L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale organizza nel weekend una super festa a sorpresa per i 40 anni di Martina Maccari. Il 38enne va con lei allo Spazio Musa a Torino: l’ex modella non si aspetta di trovare lì i suoi tantissimi amici, pronti a farle sentire il loro calore.
Abito romantico colo panna, cappotto color cammello, capelli sciolti, Martina pensava di essere uscita in coppia col marito, sposato nel 2011 e da cui ha avuto Lorenzo. 13 anni, Matteo, 11, e Matilda, 5. La Maccari quando fa il suo ingresso nella sala rimane di stucco: le donne e gli uomini a cui vuole bene sono lì e l’applaudono. Tra le tante ospiti c’è anche Alena Seredova. L’ex moglie di Gigi Buffon, nonostante il crack fragoroso con l’ex portiere bianconero, è sempre rimasta in ottimi rapporti con molte delle consorti degli ex compagni di squadra del giocatore.
Martina spegne euforica le candeline sulla torta rettangolare. I dolci sono due, un altro è a forma di 40. Alle sue spalle troneggia un enorme poster che la raffigura regina, con tanto di corona in testa e smartphone tra le mani. Alla festa si mangia, si canta e si balla. Leo ha fatto tutto alla perfezione.
Bonucci ha anche dedicato parole dolci a Martina sul social. Ha scritto: “E’ una vita piena di capitoli. Aperti e chiusi. Facili e difficili. Sorprendenti e complicati. Oggi se ne apre un altro, bello, interessante, e sono sicuro te lo vivrai con l’eleganza, l’intelligenza e la bellezza e tutto quello che ha contraddistinto i 40 passati. Questo però avrà un’ingrediente in più, l’esperienza, quella che ti ha portato ad essere la Donna che sei oggi. Con Me, con i nostri figli e con tutte le persone che hanno e avranno la fortuna di incontrati. Buon Compleanno Amore”.