Commossa, svela: “Ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile”

“Quando la mia vita è stata travolta, ho deciso di scriverlo in prima persona: è stato terapeutico”

Bella, altera e sorridente, Rocìo Munoz Morales al Vanity Fair Stories 2025, sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano, presenta il suo libro, “La vita adesso”. Inevitabile parlare del privato. La 37enne spagnola svela com’è andata avanti dopo la clamorosa e chiacchierata rottura con Raoul Bova, investito dallo scandalo degli audio ‘rubati' che rivelavano un suo probabile tradimento. “La forza l’ho trovata nelle mie figlie”, confessa l’attrice e conduttrice. Parla delle due bimbe avute dal 54enne, Luna, 10 anni il prossimo 2 dicembre, e Alma, 7.

''La forza l’ho trovata nelle mie figlie'': Rocìo Munoz Morales svela com'è andata avanti dopo la rottura con Raoul Bova

“Davvero le mogli sono le ultime a saperlo? A volte chi è di fronte alle mogli e a tutte le persona che amano hanno poco coraggio di dire la verità. Siamo diventati tutti un po' egoisti nei sentimenti. L'altro ha bisogno di una cosa semplice, ma molto rara: la verità”, sottolinea Rocìo.

Scrivere l’ha aiutata. “Dopo che la mia vita è stata travolta, ho deciso di iniziare a scrivere in prima persona. In realtà il romanzo lo avevo cominciato un anno e mezzo prima. Ma quando ci sono tornata, ho fatto così e credo anche di aver risparmiato qualche seduta dalla psicologa scrivendo. Anche se ho continuato a vederla. Ma è stato terapeutico”, chiarisce la Munoz Morales.

Commossa, la 37enne svela: “Ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile”

Rocìo si commuove poi, con gli occhi lucidi ammette: “La forza, quando ti crolla tutto intorno, l'ho trovata nelle mie figlie, nei loro occhi. Io ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile”. Adesso sta meglio e si sente circondata dall’affetto di molti.