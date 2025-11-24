Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore: esce allo scoperto sul social con Serena Padovano, ecco chi è lei

Il 26enne pubblica le foto insieme alla ragazza a cui si è legato da un po’ di tempo: la dedica è appassionata

L’atleta paralimpico scrive: “Hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa”

Nessuno se lo aspettava, ma ancora una volta Manuel Bortuzzo esce allo scoperto sui social con la nuova fidanzata. L’ex gieffino vip 26enne ha ritrovato l’amore. Lei è Serena Padovano. L’atleta paralimpico, presto al debutto anche sui campi da golf, la tagga. Le scrive una dedica appassionata e condivide tanti scatti in cui è con lei.

Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore: esce allo scoperto sul social con Serena Padovano

Manuel è innamorato. “Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa”, fa sapere alla ragazza. Serena è lontana dal mondo dello showbiz. Ha 24 anni, nel 2024 si è laureata in Scienze Farmaceutiche presso l’Università Federico II di Napoli. Il suo compleanno cade a fine ottobre, cose si evince dal suo profilo Instagram. E’ campana, originaria di Angri, cittadina in provincia di Salerno, dove dovrenne tuttora risiedere.

Il 26enne pubblica le foto insieme alla ragazza a cui si è legato da un po’ di tempo: la dedica è appassionata

Bortuzzo non svela come si sono conosciuti, dalle immagini postate pare siano praticamente inseparabili. Lui non ha alcun timore di rendere ancora una volta il suo sentimento ‘reality’. Al GF Vip si legò a Lulù Selassiè. I due ultimamente sono stati protagonisti delle cronache: la principessa lo scorso aprile, nel primo grado del rito abbreviato, è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking. La condanna è arrivata dopo la denuncia di lui e il processo. Lucrezia ricorrerà in Appello.

Lei ha 24 anni ed è campana: i due sono inseparabili

Lo sportivo ha avuto anche una relazione con Costanza Di Stefano, conosciuta grazie a TikTok. La storia, pur regalandogli nuovamente fiducia e un pizzico di serenità, dopo il tumulto vissuto nel ‘post Lulù’, si è conclusa dopo poco tempo.